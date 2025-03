Heather Parisi ha espresso opinioni forti riguardo all’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky tramite tweet su X, insultando duramente il presidente ucraino con termini come “pagliaccio” e “dittatore”. Ha elogiato Trump, manifestando disprezzo per le amministrazioni di Joe Biden e Barack Obama. Secondo Parisi, Zelensky ha osato presentarsi nell’Ufficio Ovale per esprimere le sue aspettative sull’America, criticando duramente l’idea che i contribuenti americani potessero continuare a finanziare il leader ucraino. Ha esclamato che non desidera che neanche un centesimo dei contribuenti americani venga sprecato per le “stupidità” di Zelensky.

Non si è fermata qui e ha anche accusato i media europei di manipolare i video dell’incontro, suggerendo che Zelensky stesse minando deliberatamente i negoziati. Nel suo terzo tweet, Parisi ha descritto l’America di Biden e Obama come “falsa e ipocrita”, sostenendo che Trump, pur non essendo una garanzia di miglioramento, rappresenti una verità più schietta. Ha continuato a sostenere che Zelensky, trattato con disprezzo da leader americani, è stato manipolato per apparire come un eroe, quando in realtà non lo era.

Infine, la Parisi ha affermato che la guerra in Ucraina è stata una guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia, con conseguenze devastanti per le popolazioni ucraina, russa, europea e americana. Ha concluso invitando a mettere fine a questa guerra a qualsiasi costo. I suoi commenti hanno suscitato reazioni divise tra gli utenti, alcuni trovando le sue osservazioni giuste, altri criticandola per la sua mancanza di comprensione della situazione.