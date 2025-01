I TV OLED Evo e il Modello ‘True Wireless’ M5: Innovazione e Tecnologia

LG ha lanciato al CES 2025 la nuova gamma di TV OLED evo, con il primo OLED evo M5 completamente wireless al mondo e il modello OLED evo G5, entrambi dotati del nuovo processore α (Alpha) 11 AI Gen2. Questi nuovi TV offrono una qualità d’immagine superiore, con neri profondi e luminosità tre volte maggiore rispetto ai modelli OLED tradizionali, grazie alla tecnologia Brightness Booster Ultimate. La qualità visiva è garantita dalle certificazioni “Perfect Black” e “Perfect Color” da UL Solutions e Intertek, oltre alla certificazione TÜV Rheinland per la stabilità dell’immagine.

Per i cinefili, i nuovi OLED evo 4K supportano una versione avanzata del Filmmaker Mode con Ambient Light Compensation, che regola le impostazioni dell’immagine in base all’illuminazione ambientale. Per i gameri, le novità includono il primo Variable Refresh Rate (VRR) 4K a 165Hz certificato NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, assicurando gameplay fluido con input lag minimo e movimenti fluidi anche nelle scene d’azione più frenetiche.

Il processore Alpha 11 AI Gen2 ottimizza la qualità di immagine e suono tramite algoritmi di deep learning che migliorano le immagini a bassa risoluzione. Il Dynamic Tone Mapping Professional consente un controllo avanzato sui contenuti HDR10, mentre l’audio AI Sound Pro offre un suono surround virtuale avanzato. L’AI Picture/Sound Wizard analizza miliardi di impostazioni per personalizzare l’audio e il video per ogni utente.

L’esperienza utente è migliorata dall’AI Remote, che accoglie gli utenti per nome e offre consigli personalizzati. L’AI Voice ID riconosce le voci individuali, permettendo l’accesso automatico ai profili e suggerendo contenuti in base ai gusti dell’utente. La ricerca di contenuti è facilitata da AI Search, che utilizza un modello di linguaggio avanzato. L’interfaccia webOS offre un accesso semplificato ai contenuti e il programma webOS Re:New assicura aggiornamenti per gli utenti di Smart TV LG.

La serie M5 introduce la trasmissione audio e video wireless, riducendo latenza e perdite di qualità, e supporta anche il gaming a 4K 144Hz. I modelli OLED evo hanno ricevuto riconoscimenti come il CES 2025 Best of Innovation Award per il modello 83G5 e il titolo di Honoree per il modello 83M5 nella categoria Video Display.