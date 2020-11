A che punto sono le cure contro il cancro? Sempre un passo oltre la nostra immaginazione., altri sono solo gestibili per periodi più o meno lunghi e altri ancora sfuggono ancora alle attuali possibilità degli specialisti. Ma la ricerca è come un viaggio infinito: se l’obiettivo è la guarigione, le tappe si succedono una dopo l’altra. Un simbolo di questa avventura è l’Istituto Irccs di Candiolo, non lontano da Torino: qui la lotta al cancro è un intreccio di terapie sperimentate e di altre in via di definizione. Come dire che presente e futuro si legano l’uno all’altro e. Non sarà quindi l’impersonale “oggetto” di un protocollo, semmai un individuo a sé su cui concentrare soluzioni specifiche, mirate su di lui o su di lei. Ecco, in poche parole, che cosa si intende per medicina del XXI secolo.

La presentazione del bilancio sociale e di sostenibilità della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro è stata l’occasione per raccontare questa rivoluzione in corso. “Il 2019 è stato un anno importante: grazie ai nostri sostenitori abbiamo investito nella cura e nella ricerca oltre 20 milioni di euro e impostato le basi per lo sviluppo dell’Istituto di Candiolo, che nei prossimi anni metterà a disposizione di pazienti, medici e ricercatori nuovi spazi di cura e di ricerca”, ha spiegato il direttore della Fondazione Gianmarco Sala. Esempio virtuoso di collaborazione tra privati, aziende, istituzioni e scienziati, a Candiolo sono impegnati oltre 350 studiosi italiani e stranieri, distribuiti in 39 unità, tra laboratori e unità “dedicate”. E i risultati – ha detto il direttore scientifico Anna Sapino – si vedono: 171 lavori pubblicati e solo nel 2019 le citazioni hanno superato quota 8 mila.

Oggi questo sforzo ha preso forma in 10 “piattaforme di ricerca” per le diverse patologie. Così, a seconda dei progetti interdisciplinari, si analizzano le caratteristiche molecolari di un tumore per affrontare eventuali mutazioni o alterazioni biologiche oppure si studiano i tumori che non trovano ancora soluzioni terapeutiche personalizzate efficaci. E intanto è stato attivato il progetto “Ardite” per affrontare al meglio i tumori del colon retto e sono stati attivati “trial” clinici come “Redcloud”, che impiega la biopsia liquida destinata al monitoraggio di chi è colpito dalle metastasi.

Anche la chirurgia robotica è in primo piano, mentre lo studio “Chronos” segue le risposte terapeutiche dei farmaci molecolari e un altro – chiamato “Biofilm” – sta ideando nuovi approcci contro il melanoma. Altre piattaforme si concentrano sui tumori femminili e su quello maschile della prostata: tra i protagonisti c’è un giovane ricercatore, Pasquale Rescigno, cervello di ritorno dall’Inghilterra.

Sono oltre 8 mila le persone ricoverate a Candiolo nell’ultimo anno e quasi un milione e mezzo le prestazioni ambulatoriali. Numeri in crescita anche adesso, nonostante l’emergenza-Covid. “Sostenere la ricerca – ha commentato la presidente della Fondazione Allegra Agnelli – non è solo un’azione di bene, ma un investimento per noi, per chi ci sta vicino e per le future generazioni”.