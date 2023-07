i trucchi utili se micio beve troppo poco

Il tuo amico a quattro zampe si rifiuta di bere o beve troppo poco? Ecco come puoi far bere più acqua al gatto con questi trucchi.

I felini hanno la reputazione di essere animali che non bevono tanto. Ciò perché in natura ottengono la maggior parte dell’acqua dalle prede che cacciano. Inoltre l’organismo del gatto è capace di trattenere i liquidi e ciò è utile quando il nostro amico a quattro zampe si ritrova in situazioni dove non vi è la presenza dell’acqua.

Tuttavia i gatti domestici, seguendo un’alimentazione diversa dal gatto in natura, potrebbe aver bisogno di bere più acqua per assumere il quantitativo di cui ha bisogno. Ma come possiamo convincere il nostro amico a quattro zampe a bere di più? Nel seguente articolo vedremo insieme come far bere più acqua al gatto seguendo alcuni trucchi utili.

Come far bere più acqua al gatto: segui questi consigli

I nostri amici a quattro zampe tendono facilmente a soffrire di malattie alle vie urinarie. Queste possono peggiorare nel caso in cui il gatto non beva abbastanza, per questo motivo l’idratazione è molto importante per i nostri amici pelosi.

Se da una parte i felini in natura assumono la maggior parte della quantità giornaliera di acqua dalle loro prede, i gatti domestici, seguendo una dieta diversa, hanno bisogno di bere. La quantità giornaliera di acqua che il nostro amico a quattro zampe dovrebbe assumere è di circa 40/60 ml per kg di peso. Ma cosa possiamo fare se la nostra palla di pelo non si idrata abbastanza? I motivi per cui il gatto non beve possono essere svariati. Ma vediamo insieme come possiamo far bere più acqua al nostro amico a quattro zampe.

Ciotola pulita e con acqua fresca

Per far bere di più il nostro amico peloso è necessario che la ciotola sia sempre pulita e che all’interno vi sia sempre dell’acqua fresca. Sappiamo quanto i felini ci tengano alla pulizia ed inoltre non amano l’acqua stagnante e calda. E’ consigliato riempire del tutto la ciotola di Micio, in quanto i gatti non amano mettere tutta la testa nella ciotola, a causa dei loro baffi.

Più ciotole in giro

Un altro fattore molto importante da considerare per invogliare il nostro amico a quattro zampe a bere di più è la posizione della sua ciotola. È molto importante non tenere la ciotola dell’acqua accanto a quella del cibo, in quanto qualsiasi tipo di odore diverso senta il felino può far passare la voglia al Micio di bere. Inoltre è consigliato, soprattutto in estate quando fa caldo, mettere recipienti d’acqua nelle diverse stanze frequentate dal gatto.

Fontanella

Un altro metodo molto utile per invogliare il nostro amico a quattro zampe a bere di più acqua è acquistare una fontanella. Possiamo facilmente notare il nostro gatto bere dal rubinetto, perché lo fa? Semplicemente perché il felino è attratto dal movimento e dallo scorrere dell’acqua. Acquistando una fontanella, la quale ha lo stesso meccanismo del rubinetto, potremmo suscitare curiosità nel nostro amico a quattro zampe, il quale potrebbe avvicinarsi alla fontanella e bere di più.

Alimentazione

Come detto in precedenza, in natura i felini assumono la maggior parte dell’acqua giornaliera di cui hanno bisogno dal cibo, ossia dalle loro prede. È possibile dare al nostro gatto domestico del cibo umido per far si che il Micio assumi la quantità di acqua di cui ha bisogno. Nel caso in cui il nostro amico peloso debba seguire esclusivamente una dieta con cibo secco, potrebbe essere utile aggiungere a quest’ultimo dell’acqua o del brodo.