I trucchi che fanno la differenza

Insegnare al cane a venire quando viene chiamato è fondamentale per la sua sicurezza e per una buona interazione tra cane e padrone. Esistono diversi tipi di richiamo che non devono essere confusi: il rinforzo positivo, che prevede l’uso di premi, e l’uso di un fischietto, che è un segnale neutro. Spesso, un cane potrebbe percepire il richiamo solo come un comando invece di un incoraggiamento all’avvicinamento. Importante è mantenere coerenza e uso di comandi specifici, come “vieni” o “qui”, associando sempre il richiamo a esperienze positive come giochi o coccole.

Per ottenere risultati, è essenziale essere pazienti e praticare spesso, iniziando fin dalla giovane età del cucciolo. I proprietari devono imparare a impartire il comando in modo chiaro e semplice, evitando confusioni e distrazioni. Inoltre, è importante associare il richiamo a momenti piacevoli, in modo che il cane non si senta forzato a lasciare un’attività che gli piace.

Quando un cane ignora il richiamo, bisogna riflettere su come è stato insegnato. Potrebbe non aver appreso il comando correttamente, non sentirci o essere distratto da altri stimoli. È essenziale introdurre gradualmente le distrazioni, per aiutare il cane a mantenere la concentrazione sul richiamo. Con tempo e pratica costante, i risultati arriveranno, rendendo il richiamo un’azione naturale e positiva per il cane.