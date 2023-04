📣 “I Trocks sono uno spasso garantito per tutti coloro che pensano di non sapere nulla della danza ma, al contempo, sono anche un must assoluto per coloro che pensano di conoscere tutto del mondo del balletto”.

– Sydney Star Observer 📍 Nati nel 1974 a New York, Les Ballets Trockadero De Monte Carlo – conosciuti come i “Trocks” – sono l’iconica compagnia americana composta da soli uomini che ha conquistato la ribalta internazionale per l’originalità e per il loro eccellente spessore artistico. Un’energia travolgente riempie il palcoscenico, portando una ventata di freschezza e di divertimento nella tradizione della danza classica. ➡️ Vi aspettiamo il 15 e 16 Aprile al Teatro Arcimboldi Milano

