I treni garantiti: guida al rimborso

Disagi in arrivo per i viaggiatori in treno a causa di uno sciopero che coinvolgerà Trenitalia il 5 e 6 maggio. Lunedì 5 maggio, il sindacato USB lavoro privato ha indetto uno sciopero di 24 ore dalle 21:00 del 5 maggio fino alle 20:59 del 6 maggio. Inoltre, sempre il 5 maggio, a Napoli ci sarà uno sciopero del personale delle funicolari ANM, che si fermerà per 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00.

Martedì 6 maggio sarà la giornata più problematica per i pendolari, poiché i lavoratori di Gruppo FSI, Trenitalia, Trenord e Tper si asterranno dal lavoro dalle 9:00 alle 17:00. Questa astensione è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti principalmente per il mancato rinnovo del contratto nazionale della mobilità, scaduto il 31 dicembre 2023. Le trattative, secondo i sindacati, sono bloccate a causa di divergenze su aspetti normativi ed economici.

In particolare, i lavoratori protestano per il mancato adeguamento salariale, il peggioramento delle condizioni di lavoro e l’assenza di aggiornamenti rispetto alle nuove professionalità. Gli utenti di Trenitalia che rinunciano a viaggiare a causa dello sciopero possono richiedere un rimborso per gli Intercity e le Frecce fino all’orario di partenza previsto. Per le tratte regionali, il rimborso deve essere richiesto entro la mezzanotte del giorno precedente alla partenza. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, compatibilmente con i posti disponibili. La compagnia Italo offre un indennizzo automatico entro 30 giorni in caso di soppressione del treno.