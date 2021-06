TikTok è il social più giovane tra quelli di maggior successo. Nato nel 2016 dall’azienda cinese ByteDance è riuscito a conquistare già 732 milioni di utenti nel mondo e 12,5 milioni di persone in Italia. La sua caratteristica sono i video brevi girati e montati col solo uso dello smartphone, grazie a una potente tecnologia per gestire effetti visivi e di montaggio.

TikTok è usato soprattutto dai teenager. Per loro è un app-specchio, in quanto la videocamera dello smartphone è come lo specchio che hanno nella loro cameretta.

Presto è diventato territorio di nuovi influencer che hanno saputo sfruttare al meglio la sua tavolozza creativa. La peculiarità della classifica dei più seguiti TikToker stilata da Buzzoole è che è quasi completamente occupata da personaggi di cui probabilmente non avrete mai sentito parlare.

10. La Presa Twins. In decima posizione, 8 milioni di follower, troviamo due gemelli molto popolari: Nicholas e William Lapresa. Il loro talento e la loro simpatia gli hanno permesso di conquistare un enorme seguito soprattutto tra gli adolescenti.

9. Madtrinity. In nona posizione, con 9,4 milioni di follower, c’è un’altra coppia di gemelli: Anthony e Michael. Si divertono a creare video ironici per far divertire il pubblico, come le facce del famoso personaggio Joker.

8. Fabio Farati. Con 10 milioni di follower troviamo un influencer specializzato in video comedy. Fabio ha ottenuto un enorme successo in pochissimo tempo, basti pensare che a marzo 2020 aveva “appena” 1 milione di follower!

7. Manuel Mercuri. 10,2 milioni di follower per questo tiktoker che da piccolo è stato campione regionale e nazionale di ginnastica artistica e, grazie al suo passato, ha saputo trasformare la sua passione in filmati brevi.

6. Pasquale Della Sala. A soli 17 anni, Pasquale occupa il sesto posto con 11,3 milioni di follower. Pubblica contenuti sempre originali e creativi che rispecchiano in pieno la sua personalità.

5. Urban Theory. In quinta posizione, con 12,4 milioni di follower, troviamo un collettivo di ballerini della scuola danza di Vallecrosia (Imperia). Tra i protagonisti di questo bellissimo profilo troviamo: Jessica De Maria, Fabiano Paglieri, Davide Sala, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Leonardo Sigona.

4. Letwins. Con 14,1 milioni di follower troviamo incredibilmente un’altra coppia di gemelli: Ylenia e Nicole Burato. Hanno scalato la classifica di TikTok per aver saputo sfruttare gli effetti e le possibilità creative dello dell’applicazione.

3. Arnaldo Mangini. Vi ricordate Mr. Bean? Arnaldo è un artista comico italiano, famoso per essere tale e quale al personaggio di Rowan Atkinson. I suoi sketch comici da 15 secondi gli hanno fatto coinvolgere una community di oltre 16,3 milioni di follower.

2. Gianluca Vacchi. In seconda posizione, con 18,4 milioni di follower, spunta il celebre imprenditore e influencer di Instagram. Qui condivide i suoi balletti e i momenti che caratterizzano la sua vita.

1. Khaby Lame. In prima posizione con un numero impressionante di follower (oltre 75 milioni) troviamo questo giovane ragazzo di origini senegalesi che nel giro di pochi mesi ha letteralmente conquistato gli utenti di TikTok. I suoi video, basati solo sulla sua mimica, sono delle risposte ironiche a filmati altrui (in gergo “stitch”).

Vincenzo Cosenza è esperto di marketing e CMO di Buzzoole. Dell’incrocio tra marketing e tecnologia scrive sul suo blog vincos.it