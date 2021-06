Nato nel 2010 con un semplice strumento di condivisione di foto amatoriali, Instagram è diventato uno strumento utilizzato da oltre 1 miliardo di persone. In Italia, il social che fa parte della famiglia Facebook, cattura l’attenzione di oltre 28 milioni di persone ogni mese. Nel tempo la qualità dei contenuti è aumentata e i formati disponibili ora comprendono anche le storie e i video (brevi, lunghi e in diretta). Tutti strumenti creativi che fanno di Instagram un luogo dove seguire la vita dei propri idoli, ma anche informarsi sui temi più disparati.

Secondo Buzzoole, tra i primi 10 personaggi italiani col maggior numero di follower troviamo soprattutto i volti noti della tv, dello spettacolo e dello sport, ma c’è anche un nuovo influencer che, da qualche settimana, sta scalando velocemente la classifica.

10. Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus su Instagram condivide gli scatti degli allenamenti e dei post partita con i suoi 9.8 milioni di follower. Si trova attualmente in decima posizione di questa speciale classifica.

9. Belen Rodriguez. In nona posizione troviamo la nota showgirl che ha conquistato oltre 10 milioni di follower. Belen, ormai all’ottavo mese di gravidanza, pubblica con cadenza quasi quotidiana scatti mozzafiato in posti meravigliosi.

8. Valentino Rossi. In ottava posizione troviamo forse il pilota più amato dagli italiani (e i suoi 10.4 milioni di follower sono lì a testimoniarlo). Valentino su Instagram ama condividere le immagini delle gare, dei box e dei dietro le quinte.

6. Michele Morrone. Michele è un attore, cantante, modello e stilista italiano. Qui condivide scatti delle sue collaborazioni nel campo della moda per una community di 12.6 milioni di follower.

6. Fedez. In sesta posizione, con 12.6 milioni di follower, troviamo Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni. Su Instagram condivide i momenti della sua vita e della sua famiglia, il tutto in maniera molto spontanea, non disdegnando incursioni su temi sociali e politici.

5. Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter, con 14.8 milioni di follower, si trova attualmente in quinta posizione di questa speciale classifica. A differenza di altri calciatori, su Instagram alterna scatti di campo a momenti più leggeri di vita quotidiana.

4. Khaby Lame. In quarta posizione, con oltre 19.8 milioni di follower, troviamo Khabane Lame un ragazzo di origini senegalesi che, nel giro di pochissimo tempo, ha conquistato milioni di follower su TikTok e su Instagram. I suoi video, basati solo sulla sua mimica, sono delle risposte ironiche (in gergo “reaction”) a filmati altrui.

3. Gianluca Vacchi. In terza posizione, con 20.1 milioni di follower, troviamo il celebre imprenditore e influencer. Su Instagram (così come su TikTok) condivide i suoi eccessi e i momenti che caratterizzano la sua vita. Vacchi lavora anche come deejay, musicista e attore.

2. Chiara Ferragni. Medaglia d’argento per l’influencer più nota d’Italia. Chiara Ferragni, ai suoi 23.8 milioni di follower, racconta tutto di sé e della sua famiglia e i suoi follower la amano proprio per la sua trasparenza e per il suo atteggiamento.

1. Cristiano Ronaldo. Con i suoi 291 milioni di follower in prima posizione troviamo Cristiano Ronaldo. Questo dato non stupisce, la sua fama planetaria è praticamente inarrivabile e, salvo cessioni da parte della Juventus, rimarrà a lungo il primo in questa classifica che considera chi vive in Italia. Su Instagram, come su tutti i suoi social, ama condividere scatti delle partite e momenti di vita quotidiana con sua moglie Paulina e i suoi bambini.