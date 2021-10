Facebook oggi è la più grande piazza digitale del mondo e dell’Italia. Nel nostro paese continua a crescere dal 2008, quando era frequentata da poche centinaia di migliaia di persone. Poi quegli early adopter hanno lasciato il posto a una moltitudine di iscritti, circa 36,7 milioni ogni mese, che adesso rappresenta meglio la popolazione italiana. Il 55,5% ha un’età superiore ai 36 anni, mentre i giovani fino a 24 anni pesano solo per il 20% sugli iscritti. Per questa sua capacità di raggiungere così tante persone, il social network è il naturale palcoscenico di influencer e celebrità che vivono nel nostro paese.

Secondo il tool Buzzoole Discovery, tra i primi 10 personaggi per numero di follower che vivono in Italia e che sono attivi su Facebook, troviamo una notevole rappresentanza di calciatori, ben 6, segno che il social è specchio fedele delle passioni del nostro paese. Scopriamo com’è cambiata la classifica rispetto a quella dello scorso giugno.

10. Marchettino. Marco, per tutti Marchettino, è un influencer specializzato sul settore “automotive”. Ha iniziato a condividere la sua passione per le quattro ruote nel lontano 2009 e oggi, con 5,52 milioni di follower, è un punto di riferimento per gli amanti dei motori. Su YouTube condivide recensioni ed esperienze di guida, su Facebook invece lascia spazio a suoi scatti insieme a macchine da sogno. La sua posizione in classifica e il numero di follower restano invariati rispetto all’ultima rilevazione.

9. Benedetta Rossi. Fatto in casa da Benedetta è il nome della pagina della cuoca amatoriale più famosa d’Italia. 7,6 milioni di persone seguono le sue ricette e i suoi consigli di cucina. Con l’1,3% in più di follower rispetto alla precedente rilevazione ha perso 3 posizioni in classifica.

8. Laura Pausini. A spezzare la monotonia del calcio c’è la nostra cantante più internazionale, applaudita da 7,6 milioni di follower. Con i suoi fan condivide le sue esperienze e le sue emozioni con cadenza quasi quotidiana. Nonostante l’8,3% di follower in più rispetto alla precedente rilevazione ha perso 1 posizione in classifica.

(agf)

7. Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus è la sorpresa di questa classifica. Dopo le sue performance agli europei e i tanti meme della sua “trattenuta su Saka” ha visto crescere i suoi follower di oltre il 40% rispetto all’ultima rilevazione ed è arrivato a quota 7,7 milioni.

(afp)

6. Pedro. L’attaccante della Lazio ha una pagina seguita da 7,8 milioni di persone, acquisite durante i suoi trascorsi nel Barcellona e nella As Roma. Con l’11% di follower in più rispetto alla precedente classifica ha guadagnato ben 3 posizioni.

5. Alessandro Del Piero. L’ex-capitano della Juve è ancora nel cuore di molti fan, a giudicare dagli oltre 8,4 milioni di persone che lo sostengono. Sul suo profilo condivide ricordi della sua carriera alternati a momenti della sua vita attuale. Nonostante il 3,9% di follower in più la sua posizione resta invariata, nel pieno centro della classifica.

(agf)

4. Stephan El Shaarawy. 8,6 milioni di follower per l’attuale attaccante della As Roma. Anche lui, come molti altri calciatori presenti in classifica, preferisce pubblicare gli scatti delle partite giocate e non dà spazio al privato. Grazie all’18% di follower in più rispetto all’ultima rilevazione ha conquistato 3 posizioni in classifica.

3. Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus ha visto una cospicua crescita della sua fanbase rispetto all’ultima rilevazione (+25%) tanto da conquistare il podio. Anche lui ha un feed monopolizzato dalla sua squadra, ma sporadicamente si mostra in compagnia dei suoi figli.

2. Valentino Rossi. Il pilota di moto più amato in Italia condivide le immagini dei suoi training su circuito, delle gare, dei box e dei dietro le quinte, alternando qualche scatto in compagnia della sua famiglia. Il numero di follower, 12,9 milioni, resta quasi del tutto invariato rispetto alla precedente rilevazione. In media i suoi post ricevono circa 58 mila interazioni.

1. Gianluigi Buffon. La partenza di Cristiano Ronaldo dall’Italia lascia spazio al portiere che per molti anni ha difeso la porta della nazionale e della Juventus. Buffon, che ora milita nel Parma, diventerà un influencer a tempo pieno? Con i suoi 13, 2 milioni di follower potrebbe farlo senza problemi.