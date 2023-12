i Tokio Hotel in concerto in Italia

Tokio Hotel tornano in concerto con un imperdibile appuntamento: scopri la data in Italia e come acquistare i biglietti.

A tre anni dal loro ultimo concerto in Italia, i Tokio Hotel tornano con tanta grinta nel Belpaese per un nuovo appuntamento, annunciato dalla stessa band. Parte del nuovo tour europeo del 2025, i rockettari faranno tappa, un’altra volta, nella città di Milano.

I Tokio Hotel tornano in concerto… in Italia!

Ad annunciarlo è stata la stessa rock band sul proprio profilo Instagram, rendendo note tutte le date del tour europeo per il 2025, chiamato “The Tour 2025”. I Tokio Hotel lo definiscono come “un regalo di Natale anticipato” per i fan: “Faremo di nuovo un tour europeo nel 2025!”, si legge nel post, accompagnato da emoticon e cuoricini.

Il tour inizierà a marzo del 2025, che vedrà il gruppo esibirsi in Italia per un’unica tappa, ovvero il 15 marzo 2025 all’Alcatraz di Milano. Per l’appuntamento italiano, i biglietti sono in vendita su TicketOne a partire dalle 15 dell’8 dicembre.

I tagliandi hanno un prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita, oppure di 35 euro in cassa la sera dello spettacolo.