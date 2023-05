I TodArisa torneranno ad Amici il prossimo anno? Le loro risposte

Raimondo Todaro e Arisa torneranno a formare la coppia dei TodArisa anche il prossimo anno ad Amici? La domanda ce la siamo posta un po’ tutti da quando TvBlog ha rilasciato questa sua esclusiva:

“Ci risulta che due insegnanti dovrebbero lasciare Amici il prossimo anno. Il primo è Todaro che pare proprio non verrà riconfermato per la prossima edizione. L’anno prossimo però potrebbe non tornare anche una professoressa, Arisa, ma qui non si parla di rottura. Sembra che l’artista voglia concentrarsi sulla sua professione e magari tentare di tornare al Festival di Sanremo”.

Gli stessi due professori, nel fare i loro ringraziamenti a stagione finita, sono sembrati un po’ catastrofici, tant’è che si era pure vociferato di una promozione di Giuseppe Giofrè al ruolo di insegnante proprio al posto di Raimondo Todaro.

Sarà davvero così?

Proprio questa mattina Raimondo Todaro è stato ospite a VivaRai2 da Rosario Fiorello dove ha realizzato un omaggio a Tina Turner. Fra una battuta e l’altra il conduttore gli ha pure chiesto se tornerà ad Amici, ma la sua risposta è stata “chi lo sa”.

Semplicemente #TinaTurner, simply the best: better than all the rest, better than anyone! L’omaggio di #VivaRai2 con Raimondo Todaro 🔥 pic.twitter.com/dIyptbiKmN

— Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 29, 2023