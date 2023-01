Quali sono state le serie più popolari (e quindi non necessariamente più viste) dello scorso anno? A svelare i titoli è stato il portale IMDb, autorevole motore di ricerca dedicato a film, serie e celebrità.

Il 2022 lo abbiamo ormai buttato alle spalle e pure la Befana è passata e qualche giorno fa proprio IMDb ha pubblicato una lista delle 10 serie uscite nel 2022 che sono state le più cercate sul loro motore di ricerca. Questa classifica, infatti, non si basa sulle recensioni, sulle views o sui sondaggi, bensì sulla popolarità. Con oltre 200 milioni di visualizzazioni mensili, IMDb è una delle fonti più consultate sia da esperti del settore che da semplici appassionati.

Al primo posto troviamo Stranger Things di Netflix, nel dettaglio la quarta stagione. Nikki Santoro – chief operating officer di IMDb – si è così congratulato con i produttori della serie ricordando come le precedenti tre stagioni non siano mai arrivate così in vetta. Nel 2016 era seconda, nel 2017 quinta, terza nel 2019. “Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà a questi personaggi molto amati fan a Hawkins, in Indiana”, si legge nel comunicato diffuso dall’azienda.

Al secondo posto c’è la serie di Sky, House Of The Dragon, mentre chiude il podio Better Call Saul di Netflix. Al quarto posto c’è Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere presente nel catalogo di Prime Video, mentre alla quinta posizione troviamo Euphoria, sempre di Sky.

La parte bassa della classifica vede The Boys (di Prime Video) al sesto posto; Moon Knight (di Disney+) al settimo posto; The Sandman (di Netflix) all’ottavo posto; Ozark (di Netflix) al nono posto e infine Inventing Anna (sempre di Netflix) al decimo e ultimo posto.

I titoli delle serie più popolari dello scorso anno

Cinque serie sono disponibili su Netflix, due su Prime Video, due su Sky e una su Disney+.

Stranger Things

House of the Dragon

Better Call Saul

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Euphoria

The Boys

Moon Knight

The Sandman

Ozark

Inventing Anna

A sorpresa non c’è The Crown, nonostante la morte della regina Elisabetta.