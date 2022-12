Sanremo 2023, i titoli delle canzoni in gara: tutti i dettagli sui brani dei concorrenti del 73esimo Festival.

Con la finale di Sanremo Giovani 2022, che ha consegnato i nomi dei sei ragazzi che si sono aggiunti ai Big di Sanremo 2023, il cast è davvero completo. Nel corso della grande festa che Amadeus ha voluto regalare ai suoi concorrenti più giovani o meno conosciuti, hanno sfilato, come in una grande passerella, anche i ventidue Big già annunciati, per presentare ufficialmente il proprio brano in gara al Festival. Ovviamente, svelandone solo il titolo. Ecco come si chiamano tutte le canzoni che ascolteremo dal 7 all’11 febbraio.

Sanremo 2023: i titoli delle canzoni

Questi tutti i titoli svelati durante la finale della sfida dedicata ai giovani:

Ultimo – Alba

Tananai – Tango

Madame – Il bene nel male

I concorrenti di Sanremo

Sarà un Festival di grandi voci, tra i ritorni di Giorgia, Anna Oxa ed Elodie, o di artiste più giovani come Madame e Mara Sattei, ma non mancheranno cantautori e cantautrici moderne, come Levante, Colapesce e Dimartino. Per la quota nostalgia, spazio a Gianluca Grignani, Paola e Chiara, Articolo 31 e Cugini di Campagna, mentre tra i rapper sono pronti a stupire tutti Mr. Rain e Lazza.

L’attesa però, stando ai bookmaker, è tutta per due grandi artisti di età diverse ma amate sia da ragazzi che da adulti: stiamo parlando di Marco Mengoni e di Ultimo.