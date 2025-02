I titoli della difesa spingono le borse al rialzo. Calo del gas.

A seguito del vertice europeo su Ucraina e sicurezza tenutosi a Parigi e delle dichiarazioni di Von Der Leyen riguardo alle spese per la difesa, il settore della difesa ha avuto un impatto positivo sui mercati europei. Milano ha chiuso con un aumento dell’0,92%, grazie soprattutto al titolo Leonardo, che ha registrato un incremento dell’8%. Anche il settore bancario ha mostrato una buona performance, con dinamiche in evoluzione in risposta alla frenetica attività di fusioni e acquisizioni. Il dibattito acceso tra i vertici di Unicredit e Bpm sulle condizioni dell’Opa su Anima Sgr ha contribuito a vivacizzare ulteriormente il settore. Altre borse europee hanno chiuso in terreno positivo, con Francoforte in crescita dell’1,26%, Londra a +0,41% e Parigi a +0,13%. Wall Street, tuttavia, è rimasta chiusa per festività. Lo spread è rimasto stabile a 106 punti base, mentre il rendimento del nostro Btp decennale ha toccato il 3,54%. Nel primo giorno di collocamento del Btp, le sottoscrizioni da parte dei risparmiatori hanno superato i 5,6 miliardi di euro, con oltre 144mila contratti. Il collocamento si concluderà venerdì 21 febbraio alle ore 13, salvo chiusure anticipate. Infine, il prezzo del gas naturale nel mercato di Amsterdam ha subito un calo significativo, fissandosi a 48 euro per megawatt/ora, con una diminuzione del 5%.