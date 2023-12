I titoli dei brani in gara al Festival di Sanremo 2024

Nella serata dedicata a Sanremo Giovani i Big che gareggeranno al prossimo Festival di Sanremo, come da tradizione amadeussiana, hanno sfilato sul palco annunciando i titoli dei loro brani.

27 Big a cui si aggiungeranno i 3 migliori di Sanremo Giovani per un totale di ben 30 cantanti in gara con i rispettivi titoli. Nel corso delle cinque serate si esibiranno più volte, sia col loro inedito sia in coppia con qualche altro artista per la serata cover, fino allo svelamento della classifica finale. Nel corso delle prime serate Amadeus non svelerà mai la classifica completa: durante le prime due puntate svelerà i primi cinque posti e basta, durante la serata delle cover annuncerà i primi dieci. Per quella completa dal trentesimo al primo dovremmo aspettare la finale di sabato.

Titoli dei brani in gara al Festival di Sanremo 2024

Questi i titoli dei brani in gara:

Alessandra Amoroso | Fino A Qui

Alfa |

Angelina Mango |

Annalisa |

Big Mama |

Dargen D’Amico |

Diodato |

Emma |

Fiorella Mannoia |

Francesco Renga & Nek |

Fred De Palma |

Gazzelle | Tutto Qui

Geolier |

Ghali | Casa Mia

Il Tre |

Il Volo |

Irama |

La Sad |

Loredana Bertè |

Mahmood |

Maninni |

Mr Rain |

Negramaro |

Ricchi & Poveri |

Rose Villain |

Sangiovanni |

The Kolors |

Amadeus: “Dal 3 dicembre parte l’embargo. Chi arriva a #Sanremo2024 non può andare in altre trasmissioni televisive a esibirsi. Possono fare interviste ma non cantare. Come in passato.

