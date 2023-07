I tiktoker Pierre Boo e Nicky Champa si sono separati: “Matrimonio finito, ecco perché”

Pierre Boo e Nicky Champa si sono conosciuti nel 2017 a Los Angeles ad un casting, tra loro è stato colpo di fulmine e i due sono andati a convivere poche settimane dopo. Poi è arrivato l’account YouTube (che vanta quasi 3 milioni di iscritti) e i loro profili su TikTok, che sono arrivati a 13 milioni ciascuno. L’anno scorso ad agosto i due tiktoker si sono anche sposati, ma ieri sera Nicky ha annunciato la separazione.

“Con i social media, è un po’ complicato. La nostra relazione è diventata un marchio. Non ho altro che amore e rispetto per questa persona. Ho trascorso tutti i miei vent’anni con questa persona. Sono cresciuto con questa persona. È una persona molto speciale e rimarrà sempre così per me. Alla fine della nostra storia ha contribuito in parte la differenza di età, m soprattutto le continue pressioni di essere star dei social media.

Penso che crescendo, ti rendi conto di molte situazioni e delle cose diverse che cerchi. – ha continuato il tiktoker su Out Magazine – Però ripeto che il peso dei social e le pressioni di mantenere una certa immagine ha giocato un ruolo importante in questa rottura. Era quasi diventato, direi alla gente, come un episodio di Black Mirror.

Era quasi come se mi sentissi intrappolato in una cosa creata ad arte. Posso solo parlare per me stesso. Mi sono perso in questa relazione. Ho sacrificato molto per questa relazione. Mi sono dedicato a questa relazione e al marchio che stavamo costruendo. Penso che in questa fase della mia vita, io ho dovuto scegliere me e scegliermi per primo. E penso che Pierre abbia dovuto fare lo stesso, e questa è la direzione in cui ci stiamo dirigendo. Adesso dobbiamo pensare a noi stessi singolarmente.

Penso che ora il mio più grande obiettivo sia trovare la mia strada. credo che per molto tempo sono stato in qualche modo oscurato dal marchio che abbiamo creato e non avevo lo spazio per essere me stesso. Questo è ciò su cui mi concentrerò in futuro”.