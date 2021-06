In attesa del ritorno della nuova stagione di Temptation Island (le sei coppie di Filippo Bisciglia sono già state tutte presentate), ripercorriamo un po’ il trash che ci ha regalato questa trasmissione nel corso degli anni. Fra i punti più alti ci sono senza dubbio i tatuaggi fatti come ricordo. E non perché sia sbagliato farsi un tattoo legato ad una esperienza di vita, anzi, ma perché fra palme, coordinate e date è tutto super camp.

Massimo Colantoni si fa un tatuaggio super trash dedicato a Temptation Island https://t.co/lTcNoNSO9B — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 21, 2021

Vittorio Collina (il fidanzato della ‘fotonica’ Katia) si è inciso le coordinate del resort Is Morus Relais, dove ha vissuto per tre settimane.

La fidanzata Giada Giovannelli si è invece fatta disegnare un logo con tanto di palma e mare.

Più poetica Rita Cardinale, ex tentatrice, che ha così annunciato il suo tatuaggio:

“Nella valigia portai costumi, bei vestiti, portai occhiali da sole, numerosi elastici per capelli e tra le tante scarpe portai anche tutta la mia voglia di mettermi in gioco nonostante la paura di tutto ciò che potesse essere. Da un giorno all’altro mi ritrovai lontana da casa, dalla famiglia, dall’amore incommensurabile di mio figlio, senza la cognizione del tempo a vivere un’esperienza che oggi rifarei altre 10000 volte. Chi dice che è tutto falso? Chi dice che è tutta una recita? Cavolo meriteremmo un Oscar che Meryl Streep e Jack Nicholoson scansatevi proprio!! Temptation Island è un’esperienza straordinaria che mi ha permesso di vivere momenti ed emozioni uniche: ho ballato, scherzato, ho riso fino ad avere i crampi allo stomaco e ho pianto come non pensavo mai potesse accadere in un contesto televisivo. Ho conosciuto persone meravigliose, tante ragazze speciali. Grazie ad ognuna di voi per avermi insegnato qualcosa! Grazie ai ragazzi che hanno condiviso con me la loro storia, i loro sentimenti e le loro paure. Qualcuno di voi ha acquisito maggiori consapevolezze, maggiori sicurezze, qualcuno ha imparato dai propri errori e qualcuno è uscito ferito ma più forte di prima“.

Teresa Langella, infine, si è tatuata una palma con tanto di data di inizio delle registrazioni del programma.

Chiude Massimo Colantoni, anche lui è andato sull’evergreen: le coordinate del resort.