I Talenti Italiani: Da Gabry Ponte a Pierdavide Carone

Sono stati annunciati i 20 artisti che parteciperanno al San Marino Song Contest, la competizione che selezionerà il rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest 2025, previsto a Basilea dal 13 al 17 maggio. L’evento si svolgerà il 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmesso su San Marino RTV, Rai Radio Due e RaiPlay. Tra gli artisti italiani in gara ci sono nomi noti come Gabry Ponte, Pierdavide Carone e Marco Carta, insieme a Bianca Atzei, Silvia Salemi, Luisa Corna e Boosta. La competizione accoglierà anche artisti internazionali, come la cantautrice albanese Besa e la band slovena King Foo.

La conduzione della serata sarà affidata a Flora Canto e Francesco Facchinetti, con la presenza speciale di Cristiano Malgioglio. La giuria, presieduta da Luca De Gennaro e composta da esperti come Federica Gentile, Ema Stokholma, Roberto Sergio e Marco Andrea Ettorre, avrà il compito di decretare il vincitore. Oltre all’opportunità di partecipare all’Eurovision, verranno assegnati vari premi, tra cui il Premio della Critica e il Premio San Marino TV in memoria di Ludovico Di Meo.

Negli anni passati, il San Marino Song Contest ha visto la partecipazione di artisti di spicco, come Achille Lauro e la band spagnola Megara. Il vincitore del contest avrà l’onore di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, seguito da milioni di spettatori. L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, dopo la rinuncia di Olly, mentre l’appuntamento con la finale è per l’8 marzo.