I super campioni del quiz di Nicola Savino sono una coppia di fidanzati

Il quiz di Nicola Savino è passato un po’ in sordina perché in onda su Tv8, ma nonostante questo ha già fidelizzato una bella fetta di pubblico. Per la prima volta nella storia dei quiz italiani, i due super campioni sono una coppia di fidanzati: Dario Guidi e Giorgio Luongo.

I due hanno vinto 60 mila euro nelle puntate andate in onda a maggio e altri 35 mila euro in quelle di settembre per un totale di ben 95 mila euro conquistati. Mica briciole. Intervistato da Gay.it, Dario Guidi ha spiegato perché hanno partecipato a 100% Italia, il quiz di Nicola Savino.

“Volevamo partecipare proprio a 100% Italia. Giorgio è stra-fan di questo programma, l’idea è venuta a lui, io ero scettico inizialmente. Facendo l’attore, ho pensato che ci potessero essere dei problemi. Ci abbiamo provato, gli ho dato il contentino a Giorgio pensando che non ci avrebbero mai preso. E invece il provino è andato molto bene, ci siamo divertiti e ci hanno preso”.

Come già scritto, Dario è un attore e ha approfittato delle pagine di Gay.it per lanciare una precisa accusa.

“L’ambiente dello spettacolo è molto omofobo, molto chiuso, anche se apparentemente sembra aperto. Non lo è, soprattutto quando si parla di scelte registiche, in una serie o in un film. Nel cinema e nella tv ci sono molte etichette. Un attore che si dichiara gay potrebbe essere inquadrato in determinati ruoli rispetto ad altri”.

100% Italia, Dario e Guido nella storia del quiz