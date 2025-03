I suoi reperti archeologici sono stupefacenti

La Toscana è rinomata per il suo vino, la gastronomia, i paesaggi collinari e, soprattutto, l’arte. Tra le sue gemme c’è San Casciano dei Bagni, borgo della provincia di Siena, immerso nelle colline al confine tra Lazio, Umbria e Toscana. Questo paesino è noto per le sue oltre 40 sorgenti termali ed è il terzo in Europa per quantità di acqua termale. Le sue origini risalgono ai “Bagni chiusini” fondati da Lars Porsenna. Qui si trovano antiche vasche termali, comprese quelle romane, e una suggestiva terrazza vista Val d’Orcia e Lago di Bolsena.

San Casciano dei Bagni custodisce diverse attrazioni, come l’antico Castello, le vasche in pietra e la collegiata di San Leonardo, frequentata da vescovi in cerca di cure termali. Il centro storico offre anche il Palazzo Comunale, un museo con reperti romani, e la maestosa Rocca, che offre una vista spettacolare sulla campagna. Importante è anche il Museo delle Terme, che illustra la storia delle proprietà curative delle acque.

Inoltre, il borgo è conosciuto per il rinvenimento di statue etrusche e romane, un significativo tesoro artistico. Oltre alla cultura, San Casciano offre una cucina deliziosa con piatti tipici toscani, come pici e tagliate. Gli amanti dell’aria aperta possono godere di escursioni panoramiche e passeggiate tra vigneti. San Casciano dei Bagni è quindi il luogo ideale per chi cerca avventura, relax e cultura in un contesto medievale affascinante e ricco di storia.