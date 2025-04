I suoi prodotti li conosci già, ma anche il borgo non è niente male

Herzogenaurach, un pittoresco borgo nella Baviera, è conosciuto soprattutto per le sue sedi di Adidas e Puma, i due storici marchi rivali fondati dai fratelli Dassler negli anni ’40. La loro storia ha inizio da un’unica azienda, i Gebrüder Dassler, che ha debuttato alle Olimpiadi di Amsterdam nel 1928 e ha riscosso successo con i Giochi di Berlino nel 1936. Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, le tensioni familiari portarono alla separazione dei due fratelli e alla creazione dei due marchi distinti.

Oltre alla loro importanza nel mondo dello sport, Herzogenaurach offre un affascinante centro storico con case a graticcio colorate e strade acciottolate. Attrazioni architettoniche includono la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, che è stata ristrutturata in stile barocco, e un castello ricostruito nel Settecento. Gli appassionati di calcio possono visitare il Museo del calcio tedesco, dove si imparano le origini del calcio e la storia dei Dassler.

Per chi cerca rilassamento nella natura, il Parco Schlossgarten rappresenta un’oasi verde con prati, laghetti e sentieri panoramici perfetti per una passeggiata tranquilla. Infine, Herzogenaurach offre anche l’opportunità di assaporare la cucina bavarese in ristoranti e birrerie tradizionali, proponendo piatti tipici accompagnati da buona birra. Questo borgo non è solo il cuore di due colossi dello sport, ma un luogo ricco di storia e cultura che merita di essere esplorato.