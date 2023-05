Dopo 27 anni i Sum 41 si sciolgono: l’annuncio della band a poche settimane dal ritorno dal vivo in Italia.

Brutte notizie per i fan della musica punk a livello internazionale: dopo 27 anni di onorata carriera, i Sum 41 annunciano il loro scioglimento. Una notizia arrivata a sorpresa, a pochi giorni dal loro ritorno in Italia all’interno dello Slum Dunk Festival, l’evento più atteso nel nostro paese per gli appassionati dell’universo punk. Nessuno si sarebbe atteso l’arrivo di una notizia così importante in un momento così delicato. Ma la band ritiene ormai esaurito un percorso, e lo ha spiegato chiaramente con un lungo comunicato pubblicato sui social.

Sum 41, scioglimento in arrivo: l’annuncio

La band canadese ha dichiarato che la fine della propria avventura nel mondo della musica sta per arrivare. Dopo 27 anni il gruppo è pronto a dire addio ai propri fan con una serie di concerti straordinari in giro per il mondo.

Concerto

Essere all’interno del gruppo dal lontano 1996, spiegano i musicisti, è stato bellissimo e ha regalato a tutti loro alcuni dei momenti migliori delle loro vite. Nonostante l’amore dei fan, a cui saranno grati per sempre, i Sum 41 hanno però deciso di separare le loro strade nei prossimi anni. “I Sum 41 si scioglieranno. Termineremo tutte le date del nostro tour di quest’anno e non vediamo l’ora di pubblicare il nostro ultimo album, insieme a un ultimo tour mondiale da headliner per festeggiare“, ha scritto sui social il gruppo canadese, che ha promesso ulteriori novità ai fan nei prossimi mesi. Insomma, la decisione è presa. Ma prima di scrivere la parola fine c’è ancora un capitolo importante da vivere insieme.

Di seguito il post con l’annuncio:

I prossimi concerti dei Sum 41

Manca dunque poco per l’addio dei Sum 41, che però vogliono prima regalarsi nuove emozioni e nuovi concerti, a partire dai prossimi giorni e dai prossimi festival.

La partenza è prevista dallo Slum Dunk Festival di Rimini, il prossimo 1° giugno. Ma per tutto il mese di giugno la band suonerà in Europa, al Rock Im Park, al Rock Am Ring, all’Xtrazuerich, al Caribana Festival, al Novarock Festival, a Jesolo con un live al Palazzo del Turismo, al Summer Stage in Croazia, al Vystaviste in Repubblica Ceca, allo Zenit de Lille e all’Hellfest Open Air.