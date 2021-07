La scorsa settimana sono stati presentati i progetti del percorso ITS 4.0 nati dalla collaborazione fra Fondazioni ITS, Università e imprese. L’iniziativa, avviata nel 2017, punta a valorizzare la capacità di innovazione degli studenti degli Istituti Tecnici Superiori mettendoli a confronto con le sfide progettuali di imprese alla ricerca a di nuove idee sul fronte di Industria 4.0 grazie al coordinamento dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

I prototipi sviluppati quest’anno in oltre quaranta ITS sono sorprendenti. Affrontano il tema delle fabbriche intelligenti (un caso interessante è legato all’utilizzo di cobot nel campo dell’industria farmaceutica); immaginano nuove funzioni dei tessuti intelligenti (come nel caso delle magliette intelligenti per atleti); ripensano l’accessibilità degli spazi pubblici (con l’aiuto dell’intelligenza artificiale); progettano cabine smart per navi da crociera di nuova generazione.

I prototipi, presentati in occasione della conclusione del percorso di innovazione, mettono in evidenza il potenziale di scuole che non conosciamo abbastanza. Ci dicono molto su come potremmo migliorare la formazione tecnica in Italia. Ci spiegano che nel mezzo di una rivoluzione senza libretto di istruzioni, la scuola può e deve essere palestra di innovazione.

Mi permetto di suggerire due indicazioni che ho tratto da questi quattro anni di lavoro. La prima riguarda il tema della capacità di espressione degli studenti, la valorizzazione della loro soggettività. La formazione tecnica, per molti, è semplicemente un modo per trovare lavoro. Chi non è stato all’altezza di fare un liceo o di seguire corsi universitari, così crede un’ampia platea di persone, può rifugiarsi in un percorso che garantirà comunque un contratto dignitoso e uno stipendio a fine mese. Quello che ho visto in questi anni non va in questa direzione. Nessuno disdegna un’occupazione e uno stipendio, sia chiaro. Il punto è un altro. I ragazzi che abbiamo incrociato in questi anni vogliono potersi esprimere, vogliono far vedere che hanno delle idee, che le loro intuizioni contribuiscono a un mondo migliore. Questa soggettività magari non si esprime nella scrittura di saggi o presentazioni. Non per questo è meno interessante. Anche quest’anno i progetti portati a termine dagli ITS rivelano una capacità di sperimentare che lascia davvero colpiti. Vogliamo davvero rilanciare la formazione tecnica in Italia? Evitiamo una retorica da scuole di avviamento professionale e lanciamo la sfida ai nostri giovani perché possano inventare un mondo migliore.

La seconda indicazione ha a che fare con il metodo. Come Università Ca’ Foscari abbiamo introdotto il metodo del Design Thinking negli ITS nel 2017. Quest’anno i risultati nell’applicazione di questi strumenti sono stati visibili e, spesso, superiori alle aspettative. Il Design Thinking non è una novità. È un insieme di tecniche consolidate che consente di gestire un progetto innovativo a partire dall’ascolto e dalla comprensione delle esigenze del mondo che ci circonda. Fornisce ai ragazzi un set di strumenti che non si limita a riflettere sull’ottimizzazione dell’esistente. Consente piuttosto di esplorare problemi complessi, difficili da definire oltre che da risolvere. Quando il metodo è dominato in modo consapevole permette di affrontare situazioni complesse senza patemi, favorisce il lavoro di gruppo e promuove l’empatia con gli utilizzatori finali.

Vogliamo convincere le famiglie italiane che la formazione tecnica non è di serie B? Spieghiamo agli italiani che negli ITS si impara a sperimentare a partire da una cultura umanistica del progetto (così viene definito il Design Thinking, human-centered). Questo è lo stesso metodo di lavoro che si utilizza nelle principali società di consulenza e nelle principali multinazionali del software.

In questi mesi, dal discorso inaugurale di Draghi come Presidente del Consiglio, si discute dell’importanza della formazione tecnica e delle risorse da destinare agli ITS. Questi percorsi formativi, oltre che di risorse economiche, hanno bisogno di una riflessione sul valore e sul senso del sapere nella nostra società. Non si parte da zero. Il percorso ITS 4.0, insieme a altre esperienze di grande interesse, offre già oggi una base su cui costruire il futuro.