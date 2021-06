Vi ricordate i Sonohra, il duo composto dai fratelli Luca e Diego Fainello che nel 2008 conquistarono Sanremo Giovani con il brano L’Amore? A distanza di 13 anni i due sono tornati su TikTok proponendo a sorpresa lo storico brano.

Scoperti da Pippo Baudo (conduttore nonché direttore artistico del Sanremo del 2008), i Sonohra hanno pubblicato nell’arco della loro carriera cinque album musicali ed un ep, (l’ultimo, Sonohra Symphony, del 2021) senza tuttavia sfondare davvero. Ora lo sbarco su TikTok strizzando l’occhio al pubblico che ha vissuto la propria adolescenza alla fine degli anni 2000.

“Questa la ricordate…?” – hanno scritto i Sonohra su TikTok – “Vi sblocchiamo un ricordo… Cantatela con noi”.

Il video su TikTok è diventato virale ed in meno di 24 ore ha già superato mezzo milione di visualizzazioni.



Se non vai via, il mondo è qui

Quel che so di te è soltanto il tuo nome La tua voce suona in questa canzone Musica e parole emozioni che scrivo di noi

Sono solo anch’io Come vivi tu Cerco come te L’amore

Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore, così

Se non vai via, l’amore è qui

Due fotografie è tutto ciò che rimane Sul mio letto il vento le fa volare La distanza che ci divide fa male anche a me

Guardo il cielo e non vedo altro colore Solo grigio piombo che mi spegne il sole L’unica certezza è gli occhi che io ho di te

Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore, così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore

L’amore

E cambia il cielo, i tuoi occhi no

Come vetro è l’amore che sei

Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore, così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore