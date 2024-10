I sogni su Alcaraz e la sudata ‘da Oscar’

Jannik Sinner ha impressionato sia in campo che fuori a Riad, dove ha partecipato al Six Kings Slam, un torneo di esibizione che gli ha fruttato 6 milioni di dollari grazie alla vittoria contro Carlos Alcaraz. Durante un’intervista con Bjorn Borg, Sinner ha parlato della sua rivalità con Alcaraz, sottolineando come entrambi si spingano a superare i propri limiti. Ha affermato: “Con Carlos proviamo a spingerci oltre i nostri limiti. È una rivalità che ci permette di andare oltre il 100% ogni volta”. Nonostante i toni competitivi, Sinner ha chiarito che tra di loro c’è una buona amicizia e che cercano di divertirsi quando giocano. Ha poi sperato che questa rivalità possa durare nel tempo.

Successivamente, Sinner ha partecipato a un’intervista con Dazn, dove ha condiviso aneddoti divertenti sul backstage del torneo. Ha commentato un trailer realizzato con gli altri sei tennisti invitati, paragonandolo a un film hollywoodiano e notando che, pur essendo l’unico a sudare durante le riprese, lo ha trovato un momento entusiasmante. Ha rivelato che il video è stato girato in una struttura molto calda prima di Wimbledon e che, nonostante le difficoltà, è stata un’esperienza molto divertente.

Sinner si è dimostrato non solo un atleta di talento ma anche una persona capace di intrattenere il pubblico, rivelando il suo lato scherzoso e rilassato durante le interviste. La figura di Sinner sta crescendo non solo nel contesto tennistico, ma anche nel panorama sportivo più ampio, dove è apprezzato per la sua naturalezza e autenticità.

In sintesi, Jannik Sinner si conferma una figura di spicco nel tennis, capace di vincere tornei di grande valore economico e di intrattenere con il suo carisma e la sua personalità. La rivalità con Carlos Alcaraz, la condivisione di esperienze e aneddoti, e una presenza vivace sia in campo che nei momenti di promozione rendono Sinner un talento eccezionale e una personalità affascinante nel mondo dello sport.