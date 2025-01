I soccorsi e cosa dicono i Carabinieri

Un nuovo video riguardante l’incidente che ha portato alla morte di Ramy, un giovane egiziano di 19 anni, è stato mostrato durante la trasmissione Tg5 e successivamente in “Dritto e Rovescio” su Rete 4. Questo video esclusivo, registrato da una body cam dei carabinieri, cattura i momenti successivi all’incidente dello scooter. Durante il filmato, un agente cerca di rianimare Ramy, mentre un altro soccorre il suo amico Fares Bouzidi, un tunisino di 22 anni al comando del maxi scooter. Le immagini evidenziano il caos della situazione, con un carabiniere che indica a Ramy di rimanere calmo, informandolo dell’arrivo dell’ambulanza.

In ambulanza, i soccorritori interrogano Bouzidi su quanto accaduto. A una domanda riguardante l’incidente, il giovane risponde: “Mi hanno preso i carabinieri e mi hanno fatto cadere”, e quando gli viene chiesto se è stato sbalzato, ammette di non ricordare nulla. Sulla questione del perché non si fosse fermato durante l’inseguimento, Bouzidi ammette di non avere la patente. L’ambulanza e l’automedica chiamata dai carabinieri arrivano dopo 9 minuti e 44 secondi.

Le riprese mostrano la crescente preoccupazione di Bouzidi per Ramy, finché il medico non entra in scena. Le immagini catturano anche il momento in cui la famiglia di Bouzidi riceve, presso l’ospedale San Carlo, la triste notizia della morte di Ramy. Questo incidente ha sollevato interrogativi e polemiche sulla condotta delle forze dell’ordine e sulla gestione delle emergenze in situazioni critiche. Il caso di Ramy ha avviato un dibattito su sicurezza stradale e responsabilità, stando a quanto riportato anche da esponenti della comunità egiziana in Italia, che hanno chiesto giustizia e chiarezza sull’accaduto. L’incidente rimane un tema di grande attenzione per i media e il pubblico, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi e risposte istituzionali.