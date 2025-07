I Simpson: novità e guest star per la 37esima stagione

La celebre serie animata “I Simpson” continua a sorprendere il pubblico con nuove avventure e inaspettate guest star. Durante un panel al Comic Con di San Diego, gli autori hanno svelato alcune anticipazioni sulla 37esima stagione, in particolare sul traguardo dell’episodio numero 800.

Kieran Culkin, Idris Elba, Domhall Gleeson, Michael Keaton e Viola Davis si uniscono all’elenco di illustri ospiti dei prossimi episodi. Tra le partecipazioni più attese, Elba, Keaton e Davis prenderanno parte alla speciale puntata “Treehouse of Horror”, dedicata ad Halloween.

Il creatore della serie, Matt Groening, ha espresso sorpresa per la durata del cartone, scherzando sul fatto che non ci sia un finale all’orizzonte. La serie continua, promettendo intrattenimento fino a tempi imprevedibili.

In arrivo nel febbraio prossimo, l’episodio 800 rappresenta un momento significativo. Lo sceneggiatore Matt Selman ha assicurato che saranno realizzati due episodi inediti per festeggiare questo importante traguardo, promettendo un’esperienza memorabile per i fan.

In un altro intervento, Selman ha chiarito il destino di Marge Simpson, confermando che non è morta, contrariamente alle voci circolate dopo il finale della 36esima stagione. Ha ribadito che nella serie non esiste un canone preciso e ha tranquillizzato il pubblico sulla continua presenza del personaggio.

Con tutte queste novità, la 37esima stagione di “I Simpson” si preannuncia ricca di sorprese e divertimento per il pubblico di tutte le età.