I Simply Red tornano in tour in Italia per festeggiare il loro 40esimo anniversa…

I Simply Red tornano in tour in Italia per festeggiare il loro 40esimo anniversario 🔥 📆 7 novembre 2025 | Padova, Kioene Arena

📆 8 novembre 2025 | Milano, Unipol Forum

📆 9 novembre 2025 | Firenze, Mandela Forum 🎫 Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 11 ottobre 2024! Scopri tutti i dettagli su