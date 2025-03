I siluri contro la Juve

Flavio Briatore critica aspramente la Juventus dopo la sconfitta subita a Firenze. In un video pubblicato su Instagram, attacca i giocatori, l’allenatore e la dirigenza, affermando che non esiste più un senso di appartenenza tra i calciatori: “In nove-dieci mesi la nuova dirigenza ha distrutto la Vecchia Signora”. Briatore esprime il suo disappunto riguardo agli acquisti effettuati dalla società, definendoli “flop”. Accusa la dirigenza di aver ingaggiato giocatori poco performanti, citando nomi come Douglas Luiz e Koopmeiners, e affermando: “Abbiamo buttato via dei soldi”.

Briatore non nasconde la sua frustrazione e chiede l’esonero dell’allenatore Thiago Motta e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “Dobbiamo cambiarlo, ci siamo sbagliati sull’allenatore e sul direttore”, insiste, lamentando la mancanza di spirito e reazione da parte della squadra. Secondo lui, la Juventus non è più riconoscibile e gioca senza determinazione, paragonando le prestazioni a quelle di una squadra di oratorio. Fa riferimento agli altri club, come il Napoli, esaltando la loro gestione, in particolare di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, mentre critica la situazione attuale della Juventus.

Conclude esprimendo la sua preoccupazione per il futuro della squadra, affermando che continuare a vivere una situazione del genere è insostenibile e definendo la situazione “una follia”. Briatore chiede una riflessione profonda da parte della dirigenza per risolvere la crisi in corso.