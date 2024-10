I sette album imperdibili da ascoltare (settimana dal 04 Ottobre 2024)

Ecco un riepilogo dei cinque album e due extra da ascoltare nella settimana del 4 ottobre 2024.

1. THE SMILE – Cutouts: Questo nuovo progetto musicale, nato dalla collaborazione tra membri dei Radiohead e il produttore Nigel Godrich, esplora sonorità innovative e liriche profonde. "Cutouts" si distingue per le sue atmosfere avvolgenti e per l’abilità del gruppo di fondere generi diversi, creando un’opera che invita all’ascolto attento e alla riflessione.

2. ALESSANDRO CORTINI – Nati infiniti: L’artista italiano, noto per il suo lavoro solista e per le sue collaborazioni con i Nine Inch Nails, presenta un album intimo e sperimentale. "Nati infiniti" esprime una ricerca sonora attraverso synth e texture eteree, trasportando l’ascoltatore in un viaggio emotivo e sonoro unico.

3. CARIBOU – Honey: Caribou torna con "Honey", un album che unisce la sua maestria nella composizione elettronica con melodie accattivanti e vibe sognanti. Il disco offre una miscela di ritmi dance e sonorità psichedeliche, creando un’atmosfera perfetta per l’ascolto sia a casa che in movimento.

4. ALISON MOYET – Key: Dopo anni di successi nel mondo della musica pop e soul, Alison Moyet ci regala "Key", un album che riflette la sua crescita artistica e personale. Con voce potente e canzoni che spaziano da ballate emotive a tracce più energiche, l’album dimostra la versatilità e il talento dell’artista.

5. GEORDIE GREEP – The New Sound: Conosciuto come il frontman della band black midi, Geordie Greep presenta il suo primo progetto solista. "The New Sound" è un’opera che sfida le convenzioni musicali, amalgamando avant-garde e rock sperimentale in un viaggio sonoro audace e coinvolgente.

Album extra:

SEQUOIA – La Terra Santa: Un’ode alla bellezza e alla spiritualità, "La Terra Santa" è un album che mescola folk e influenze etniche, trasportando l’ascoltatore in un paesaggio sonoro ricco di emozioni.

CENERI – Forma Liquida: Infine, "Forma Liquida" di Ceneri combina elementi di elettronica e musica ambient, creando un’atmosfera ipnotica e contemplativa che invita a lasciarsi trasportare dalle sonorità morbide e avvolgenti.

In sintesi, questa settimana offre una selezione di album ricchi di innovazione e emozione, per tutti gli amanti della musica.