I sei dischi imperdibili da ascoltare [settimana dal 08 Novembre 2024]

Appuntamento con la selection dei cinque o sei album da ascoltare di questa settimana (08 Novembre 2024).

PRIMAL SCREAM – Come Ahead

“Come Ahead” segna il ritorno degli scozzesi Primal Scream dopo otto anni. Il dodicesimo album della band affronta il tema del conflitto, sia interno che esterno, riflettendo lo spirito indomabile di Glasgow con un suono aggressivo e sicuro di sé, prodotto da David Holmes.

LYKKE LI – ƎYƎYƎ

Lykke Li pubblica una versione rielaborata del suo album audiovisivo EYEYE (2022), intitolata ƎYƎYƎ, accompagnata da un viaggio audiovisivo di 40 minuti disponibile su piattaforme virtuali. La nuova versione del singolo principale, in collaborazione con EarthPercent, integra suoni della natura registrati dalla stessa Lykke Li, unendo musica e sensibilizzazione ambientale.

FAVE – Dutty Love

Il secondo progetto di FAVE, l’Ep “Dutty Love”, mette in luce la versatilità e il talento della cantante nigeriana, catturando l’attenzione per la sua proposta musicale fresca ed innovativa.

EMMA NOLDE – Nuovospaziotempo

Emma Nolde invita ad immergersi in un “nuovospaziotempo” musicale carico di introspezione e romanticismo, che narra esperienze quotidiane e vissute con profondità.

DARDUST – Urban Impressionism

“Urban Impressionism” rappresenta il quinto viaggio sonoro di Dardust. Questo album va oltre la semplice composizione musicale, esplorando le interazioni fra suono, architettura e filosofia contemporanea, offrendo un’estetica che travalica i confini tradizionali.

FABIO ILACQUA – Passo _01

Fabio Ilacqua, noto per le sue collaborazioni con artisti di spicco come Francesco Guccini e Ornella Vanoni, fa il suo debutto con l’album Passo _01. Il disco affronta temi come amicizia, crescita e perdita, arricchito da sonorità retro e una forte componente strumentale, frutto di un attento lavoro di Ilacqua e musicisti esperti.

Questa settimana offre un’ampia varietà di opere, dall’aggressivo e potente suono dei Primal Scream all’intimità di Emma Nolde, passando per l’innovativa fusione di natura e musica di Lykke Li e la rielaborazione artistica di Dardust. Un’onda sonora che promette di soddisfare diversi gusti e sensibilità musicali.