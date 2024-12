I sei dischi imperdibili da ascoltare questa settimana (06 Dicembre 2024)

Appuntamento con la selection dei cinque album più uno da ascoltare di questa settimana (06 Dicembre 2024):

DUA LIPA – DUA LIPA LIVE FROM THE ROYAL ALBERT HALL

Un live raffinato che combina pop e arrangiamenti orchestrali, rivelando nuove sfumature sonore di Dua Lipa. L’evento, caratterizzato da eleganza e talento vocale, presenta anche ospiti d’eccezione, rendendolo un’esperienza unica.

SHABAKA – POSSESSION

Shabaka si addentra in territori spirituali e sonori con un album ipnotico. “Possession” fonde jazz e sperimentazione, catturando emozioni profonde e visioni mistiche attraverso un intenso viaggio sonoro.

SIETE7X – STUCC IN THE HOLE

Reduce dalla sua apparizione su GNX di Kendrick Lamar, Siete7x lancia il mixtape “Stucc in the Hole”. Il rapper di Compton coinvolge diversi ospiti, tra cui Lefty Gunplay, Wallie the Sensei, Bino Rideaux, RJMrLA e Kalan.FrFr, in un progetto composto da 15 tracce ricco di proposte incisive.

CARLITA – SENTIMENTAL

Il debutto di Carlita mescola house, techno, indie-dance e influenze classiche. Con collaborazioni di artisti come Elderbrook e DJ Tennis, l’album esplora anche radici turche e rock degli anni ’90, superando i confini dei dancefloor.

COLAPESCE DIMARTINO – ARCHI, OTTONI E PREOCCUPAZIONI Dal vivo, con Orchestra

In questo concerto dal vivo con orchestra, Colapesce e Dimartino reinterpretano il loro repertorio, arricchendo i brani con archi e ottoni che offrono nuove sfumature, unendo ironia e malinconia in un evento elegante e toccante.

SARAFINE – UN TRAUMA E’ PER SEMPRE

Un racconto musicale intenso e diretto, dove Sarafine affronta il tema del dolore e della guarigione. Tra pop e alternative, riesce a trasformare le cicatrici in arte, presentando un sound evocativo e autentico che colpisce l’ascoltatore.

Queste scelte musicali mettono in luce una varietà di stili e tematiche, offrendo un panorama ricco e interessante per gli ascoltatori in cerca di nuove sonorità e riflessioni artistiche.