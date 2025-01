I sei album imperdibili da ascoltare questa settimana (10 Gennaio 2025)

Questa settimana (10 Gennaio 2025) vi proponiamo cinque album da ascoltare, più uno bonus.

LAMBRINI GIRLS – Who Let The Dogs Out

Le Lambrini Girls si fanno notare con un punk crudo e irriverente. I loro testi sfacciati e i riff graffianti esprimono un’energia ribelle e autentica che colpisce direttamente l’ascoltatore.

BAD BUNNY – Debí Tirar Más Fotos

Il re del reggaeton, Bad Bunny, ci offre una dimensione malinconica e nostalgica. In questo brano, mescola beat latini con riflessioni intime che parlano di amore, ricordi e momenti fugaci della vita, creando un’atmosfera che invita alla riflessione.

MALIA – One Grass Skirt To London

La cantante malawiana Malia racconta la sua vita attraverso canzoni che evocano la sua giovinezza e momenti significativi della sua esistenza. La sua musica è un viaggio che invita a scoprire culture e storie personali, rendendola un artista autentica e toccante.

ETHEL CAIN – Perverts

Ethel Cain presenta un progetto audace che sfida i confini della musica convenzionale. Il suo lavoro combina elementi di drone, slowcore, dark ambient e power electronics, offrendo un’esperienza sonora inquietante e ipnotica, capace di trasportare l’ascoltatore in un mondo astratto e profondo.

GUE’ – Tropico del Capricorno

Gué è un protagonista del rap italiano, con uno stile definito e caratteristico. In "Tropico del Capricorno", si muove tra lusso, stilemi rap e sofisticate introspezioni, creando un mix irresistibile di ritmi e liriche che esplorano la sua visione del mondo.

GHEMON – Una Cosetta Così

Ghemon offre un progetto che va oltre il semplice album: si tratta di un’esperienza artistica totale. Mescolando stand-up comedy, musica e teatro, riesce a creare un’opera che coinvolge e intrattiene, portando l’ascoltatore in un viaggio unico e innovativo.

Questi album rappresentano una varietà di stili e generi, ciascuno con la propria voce e il proprio mondo da esplorare, offrendo spunti di riflessione e intrattenimento ad ampio raggio.