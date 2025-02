I segreti rivelati da Flavio Insinna

Flavio Insinna, noto conduttore e attore, attualmente impegnato con la commedia “Gente di facili costumi”, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo la sua carriera e i programmi che ha condotto in passato, in particolare “Affari tuoi” e “L’Eredità”. In un’intervista su Leggo, Insinna ha parlato con affetto di questi due programmi, che sono stati una parte significativa della sua vita professionale. Ha espresso nostalgia per i cinque anni in cui ha presentato queste trasmissioni, guardandole ora come spettatore, con passione per i format.

Riguardo a “L’Eredità”, ha sottolineato come Marco Liorni, attuale conduttore, sia un “perfetto padrone di casa” in grado di gestire gli schemi del gioco. Per quanto concerne “Affari tuoi”, Insinna ha messo in evidenza le molteplici opportunità e la necessità di gestirle con oculatezza, apprezzando le capacità di Stefano De Martino nell’improvvisare e coinvolgere il pubblico, definendolo “bravissimo a inventare”.

Durante l’intervista, Insinna ha anche rievocato momenti chiave della sua carriera in TV, ricordando l’influenza di Corrado e i programmi iconici da lui condotti, come “Il pranzo è servito” e “La Corrida”. Infine, ha chiarito che attualmente non ha intenzione di tornare in TV, concentrandosi completamente sulla tournée teatrale in corso.