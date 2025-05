I Segreti in Campo di Sinner, Musetti e Alcaraz

Agli Internazionali d’Italia 2025, un ruolo cruciale è affidato ai raccattapalle, giovani selezionati che assistono i tennisti di élite. Dopo un corso di preparazione, questi ragazzi hanno l’opportunità di avvicinarsi ai loro idoli. Alcuni riescono persino a interagire brevemente con i giocatori, portando a casa ricordi indelebili. Una ragazza ha descritto la sua esperienza durante il rientro in campo di Jannik Sinner, evidenziando l’emozione di sentirlo supportato dal pubblico.

Le testimonianze sui giocatori rivelano diverse personalità. Sinner è stato descritto come gentilissimo, anche se all’inizio sembrava affaticato. Carlos Alcaraz, pur essendo generalmente cordiale, ha manifestato irritazione per ritardi nel passaggio delle palline in una partita. Aryna Sabalenka, al contrario, è stata percepita come molto nervosa durante il gioco, a volte lamentandosi delle modalità di passaggio delle palline.

Tra i tennisti italiani, Francesco Passaro e Jasmine Paolini sono stati apprezzati per la loro cordialità. In contrasto, Lorenzo Musetti tende ad essere introverso e spesso sfoga nervosismo. Matteo Berrettini ha impressionato per la sua presenza fisica.

Anche i conducenti dei kart che trasportano i giocatori ricoprono un ruolo importante, intrattenendo conversazioni con i tennisti. Dopo la sua sconfitta, Reilly Opelka si è mostrato molto frustrato, mentre Hubert Hurkacz ha condiviso il suo entusiasmo per il gioco, nonostante le recenti difficoltà fisiche. Marozsan, invece, si è lamentato del caldo. Queste interazioni offrono uno spaccato interessante dell’atmosfera del torneo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com