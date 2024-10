I segreti dietro l’uccisione del trentunenne

L’omicidio di Manuel Mastrapasqua, un uomo di 31 anni di Rozzano (MI), è avvenuto in un lasso di tempo molto breve, meno di cinque minuti, dall’ultima volta in cui è stato visto vivo. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno rivelato che Mastrapasqua stava camminando per strada tra le 2:40 e le 2:50 della notte tra il 10 e l’11 ottobre. Successivamente, è stato trovato in gravi condizioni vicino a una fermata dell’autobus, con una ferita da coltello che si trovava vicino al cuore.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e coordinate dalla procuratrice Bruna Albertini e dalla PM Letizia Mocciaro, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio e di identificare l’autore. Al momento non ci sono sospettati né moventi chiari, sebbene si ipotizzi che possa essere stata una rapina finita male. Infatti, accanto al corpo di Mastrapasqua non è stata trovata la busta della spesa che aveva con sé, né contante nel suo portafoglio.

Mastrapasqua era un giovane che stava tornando a casa dal supermercato dove lavorava in via Farini a Milano. Durante il tragitto, aveva anche inviato messaggi vocali alla fidanzata. Le forze dell’ordine lo hanno soccorso poco dopo le 3 di notte, e nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato morto poco dopo le 3:49 in ospedale.

Manuel era cresciuto a Rozzano, dove viveva con la madre e la sorella, e aveva una relazione a distanza con una ragazza che abitava in un’altra regione. Descritto da un ex compagno di liceo come una persona seria, educata e tranquilla, la sua morte ha suscitato shock e tristezza nella comunità locale.

Le indagini stanno richiedendo anche l’analisi di tabulati telefonici e celle per cercare eventuali testimoni o altre evidenze che possano aiutare a chiarire le circostanze della sua morte. La brutalità dell’aggressione, avvenuta in un breve intervallo di tempo, rende questo caso ancora più inquietante. La comunità attende risposte e giustizia per Manuel Mastrapasqua.