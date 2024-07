i segreti della ricetta dello chef

La ricetta degli spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo ha un segreto particolare: il sapiente utilizzo di latte e aglio. Ecco come si preparano.

Napoletano, chef e pure stellato: chi meglio di Antonino Cannavacciuolo può insegnarci a fare gli spaghetti alle vongole? Nessuno ovviamente eppure siamo certi che nel leggere qual è il suo segreto non pochi storteranno il naso. Gli spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo si fanno con una crema a base di latte e aglio: ecco come il grande chef li rende così cremosi! Eresia? Forse, ma sappiamo benissimo che a chef del suo calibro possiamo concedere qualsiasi cosa, oltre che il beneficio del dubbio.

Noi li abbiamo provati e possiamo dirvi senza paura che sono strepitosi. Racchiudono tutto il sapore del mare con una cremosità mai vista in un piatto di questo tipo. Non ci resta quindi che ringraziare Cannavacciuolo per aver condiviso in TV, durante il programma Natale con Cannavacciuolo, tutti i segreti per preparare questa pasta.

Spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo

Come preparare la ricetta degli spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo

Per prima cosa mettete l’aglio privato dell’anima in un barattolo di vetro e copritelo con il latte. Chiudete e lasciate riposare in frigorifero per tutta la notte. Il giorno seguente scolate e sciacquate gli spicchi sotto l’acqua corrente. Mettetelo in un pentolino, copritelo con il latte e accendete il fuoco. Non appena avrà sfiorato il bollore spegnete. Scolate e sciacquate di nuovo l’aglio, rimettetelo sul fuoco coperto da latte e riportate a sfiorare il bollore. Il tutto dovrà essere ripetuto per un totale di tre volte. Nel frattempo mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. A parte, in una padella, scaldate un filo di olio e unite le vongole insieme a un mestolo di acqua bollente. Mano a mano che le vongole si aprono trasferitele su un piatto. Una volta completati i tre giri di cottura dell’aglio, scolatelo dal latte per un’ultima volta e mettetelo nel boccale di un mixer a immersione insieme a pari quantità di olio e di latte. Dovrete coprirli appena. Frullate fino a ottenere una crema liscia e omogenea, né troppo densa né troppo liquida. Scolate la pasta al dente e insaporitela per un minuto insieme al liquido rilasciato dalle vongole. Unite la crema di aglio, profumate con il prezzemolo e distribuite nei piatti, aggiungendo anche le vongole aperte.

Dobbiamo ammettere che questa ricetta è davvero particolare ma a nostro parere rappresenta una valida alternativa ai classici spaghetti con le vongole. Vi consigliamo vivamente di provarli!

Conservazione

Trattandosi di una ricetta a base di pesce, vi sconsigliamo di conservarla. Se proprio vi dovesse avanzare, riponetela in frigorifero e consumatela nell’arco di 24 ore, riscaldandola in padella con un filo di olio.