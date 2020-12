Michael Jackson, Thriller: la storia del video del brano simbolo del Re del pop, pubblicato per la prima volta il 2 dicembre 1983.

Se c’è un video che ha fatto la storia della musica, è certamente quello di Thriller di Michael Jackson. Uscito il 2 dicembre 1983, la clip è stata girata dal regista John Landis, lo stesso di cult movie del calibro di The Blues Brothers e Una poltrona per due, e ha al centro della storia lo stesso Re del pop nelle vesti di un mostro. Si tratta infatti del musical horror più famoso della storia, 14 minuti di spettacolo a 360 gradi. Trasmesso milioni di volte dalle varie televisioni musicali, è stato visto su YouTube al momento oltre 700 milioni di volte. Ecco alcune curiosità incredibili sulla clip più importante della storia.

La storia e le curiosità sul video di Thriller di Michael Jackson

– Incredibile ma vero, il video più famoso di sempre non voleva essere finanziato da nessuno. D’altronde, si è trattato di un corto particolarmente costoso, mezzo milione di dollari (un record per l’epoca). La popstar e il regista trovarono i fondi convincendo MTV e Showtime a dividersi i costi producendo anche un documentario di 45 minuti sul ‘making of’ del video.

Michael Jackson

– Michael Jackson era un testimone di Geova, e per questo chiese d’inserire nei titoli di testa questa frase: “A causa delle mie forti convinzioni personali, desidero sottolineare che questo video non approva in alcun modo la credenza nell’occulto“.

– Secondo John Landis, la trasformazione di Michael Jackson in licantropo doveva rappresentare metaforicamente la pubertà, con tutte le sue mutazioni.

– Ola Ray, co-protagonista del video, è un’ex playmate, apparsa anche in alcuni film come Beverly Hills Cop II. Aveva lavorato anche al video di Give Me the Night di George Benson.

– Anche il leggendario Fred Astaire fece un provino per partecipare alla clip, essendo un grande fan di Michael Jackson.

– Thriller ha fatto la storia della musica, ma John Landis ha in passato dichiarato che il suo significato è stato spesso troppo amplificato: “La verità? Era pura e semplice vanità. Thriller è nato perché Michael voleva trasformarsi in un mostro“.

– Uno spoken word per il video fu registrato da Vincent Price, leggendaria star dei film horror. Tuttavia, la scena fu tagliata. Le sue battute erano le seguenti: “Correrai, urlerai, ma il sole mai più vedrai, perché il male arriva dalla fossa e ti schiaccia in gelida morsa“.

Di seguito la long version del video di Thriller: