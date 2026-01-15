I segreti dei trattamenti facial delle star americane

La notte dei Golden Globes è un’occasione in cui le star devono essere sempre al top, e per questo motivo, il loro viso deve risplendere. Il trucco e il parrucco sono importanti, ma dietro i visi perfettamente levigati e luminosi delle celebrità si celano elaborati trattamenti facial. Non solo pulizia e idratazione del viso, ma anche peeling, massaggi liftanti, maschere, tecnologia Led e radiofrequenza, drenaggio con gua sha e molto altro ancora.

Emma Stone e Ana de Armas, ad esempio, hanno svelato una pelle del viso che più healthy non si può, grazie al signature facial del visagista Iván Pol, noto come The Beauty Sandwich. Il suo trattamento prevede una tecnica di layering di prodotti skincare, aiutata da device di radiofrequenza e dispositivi a luce infrarossa, che ringiovaniscono il viso e cancellano i segni di stanchezza.

Anche Khloé Kardashian si è affidata a un trattamento viso super illuminante, il protocollo viso della beauty expert Keren Bartov, che ha trattato anche la madre Kris Jenner, regalando ad entrambe una pelle liftata e risplendente di luce naturale. Il trattamento prevede l’uso di formule cosmetiche di propria produzione, proclamate “the best” da Kim Kardashian.

Julia Roberts, invece, si è affidata a Karen Bartov per la recente notte dei Golden Globes, e la sua prep skin ha consistito nella posa di una sheet mask viso abbinata a una lip mask, per iper idratare e illuminare la pelle. L’esperta Joanna Hakimova sottolinea che il trattamento facial viene ancora troppo spesso sottovalutato, e che una pelle in salute si conquista con la skin routine a casa, ma la qualità cutanea si innalza sensibilmente quando si pianificano facial a cadenza regolare. Ogni facial parte da una pulizia viso professionale e personalizzata, e prevede il layering di prodotti skincare ad alte concentrazioni e il massaggio viso liftante, che ridisegna i volumi, elimina la stanchezza e le tensioni.