I segni della febbre da topo

Dopo giorni di mistero, sono state rivelate le cause della morte di Gene Hackman, della moglie Betsy Machiko Arakawa e del loro cane. Betsy, 63 anni, è deceduta per un’infezione da hantavirus, trasmesso dai roditori, mentre Gene, 95 anni e affetto da Alzheimer, è morto per problemi cardiaci. Il cane potrebbe essere morto di fame.

Gli hantavirus sono virus associati a diverse specie di roditori e si diffondono attraverso urine, feci e saliva. L’infezione umana avviene per contatto diretto o inalazione. Gli animali infetti continuano a eliminare il virus durante tutta la loro vita. I luoghi polverosi e infestati da roditori presentano un rischio maggiore. Attualmente, non ci sono prove di trasmissione da persona a persona. La dottoressa Heather Jarrell ha affermato che la morte di Betsy è stata causata da fattori naturali, suggerendo un possibile contatto con superfici contaminate.

Il virologo Matteo Bassetti ha commentato le condizioni igieniche dell’abitazione, evidenziando che le infezioni sono più comuni di quanto si possa pensare. I sintomi dell’hantavirus variano a seconda del ceppo: possono manifestarsi come febbre emorragica, nefropatia epidemica o sindrome cardiopolmonare, con una gravità che va da asintomatica a severe.

Non esiste una cura specifica per l’infezione da hantavirus, né un vaccino. Le terapie attuali si concentrano su trattamenti sintomatici e di supporto. È fondamentale controllare la popolazione di roditori e mantenere puliti gli ambienti per prevenire infezioni, poiché il virus può rimanere attivo anche dopo la rimozione dei roditori infetti.