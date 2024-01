i segnali, le cause e la cura

Perché il cane ha la bocca secca: condizione causata da diversi fattori sia di natura lieve che grave. Vediamo cause, segnali e cura.

La bocca secca del cane può essere indicativa di diverse condizioni, alcune delle quali richiedono attenzione immediata.

In questo articolo, vedremo le ragioni per cui Fido potrebbe avere la bocca secca, i segnali da osservare e come affrontare efficacemente questo problema per garantire la salute del vostro fedele compagno a quattro zampe. Scopriamo perché il cane ha la bocca secca.

Perché il cane ha la bocca secca

Come per le persone, la salute della bocca è molto importante, anche per il benessere generale del cane è lo stesso.

Se notate che il vostro cane ha la bocca secca, potrebbe essere un segnale di qualcosa di importante che richiede attenzione.

In questo articolo, andremo a capire perché il cane ha la bocca secca e come assicurarvi che il vostro amico peloso mantenga una buona salute orale.

Cause

La bocca secca del cane può essere causata da molte condizioni sottostanti alcune cause sono comuni mentre altre sono più rare.

Ecco le principali cause:

disidratazione nel cane: i cani hanno bisogno di bere molta acqua per rimanere idratati. Se il vostro cane non beve abbastanza può sviluppare secchezza;

alcuni farmaci possono causare bocca secca come effetto collaterale;

le infezioni nella bocca o nella gola del cane, possono influenzare la quantità di saliva prodotta;

i cani anziani possono sperimentare una riduzione della produzione di saliva contribuendo alla secchezza;

alcune malattie autoimmuni possono colpire le ghiandole salivari riducendo la produzione di saliva e causando secchezza;

condizioni mediche più gravi come il diabete o problemi renali possono influire sulla produzione di saliva;

le carie, la gengivite e la malattia parodontale canina possono causare infiammazione e secchezza delle gengive;

le carie, la gengivite e la malattia parodontale canina possono causare infiammazione e secchezza delle gengive; stress o ansia: situazioni stressanti o ansiose possono influire sul normale funzionamento del corpo, compresa la produzione di saliva.

Sintomi

Oltre alla bocca secca ci sono altri segni che si possono individuare nel cane e possono includere:

alito cattivo nel cane;

difficoltà a deglutire;

gengive secche e arrossate;

lingua appiccicosa;

rischio di maggiori infezioni dentali.

Se osservate uno di questi segni nel vostro cane, è importante portarlo dal veterinario per una visita accurata.

Diagnosi

È importante sottolineare che la secchezza, è spesso un sintomo di un problema sottostante e la diagnosi corretta richiede una valutazione veterinaria approfondita.

Per diagnosticare e andare a fondo al problema, il veterinario potrà eseguire i seguenti esami:

esame fisico: ispezione completa della bocca, gengive, denti e lingua per individuare segni di secchezza o infiammazione. In alcune situazioni, potrebbero essere necessarie radiografie della bocca e della testa per individuare problemi dentali o altre condizioni non evidenti durante l'esame fisico;

esame del sangue del cane: per valutare la salute generale del cane e identificare eventuali segni di malattie sistemiche che potrebbero influenzare la produzione di saliva;

test specifici per la saliva: se ci sono sospetti su problemi nelle ghiandole salivari o nella produzione di saliva;

se ci sono sospetti su problemi nelle ghiandole salivari o nella produzione di saliva; biopsia: in casi più gravi o complessi, potrebbe essere eseguita una biopsia delle ghiandole salivari o dei tessuti circostanti per ottenere una diagnosi accurata.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Ulcere alla bocca nel cane: cause, sintomi e rimedi

Trattamento della bocca secca nel cane

Stabilita la diagnosi, il veterinario potrà procedere con il trattamento della condizione nel cane.

Se la bocca secca è dovuta a problema dentali, come malattie gengivali o carie, il veterinario potrebbe raccomandare una pulizia dentale professionale o altri trattamenti odontoiatrici.

Se la condizione è causata dalla disidratazione, garantire che il cane abbia sempre accesso a una quantità sufficiente di acqua fresca è fondamentale. In alcuni casi, potrebbe essere necessario incoraggiare il cane a bere di più.

Altre possibilità di trattamento sono:

farmaci: il veterinario potrebbe prescrivere farmaci specifici, come lubrificanti salivari o terapie per gestire la causa principale;

integratori salivari: gli integratori salivari possono essere raccomandati per migliorare la produzione di saliva e alleviare la secchezza della bocca;

terapie specifiche: possono essere necessarie terapie specifiche come antibiotici, antinfiammatori o trattamenti immunosoppressori, questo per le cause più gravi come le infezioni o le malattie autoimmuni;

gestione dello stress: se è dovuta è legata a situazioni di stresso ansia, migliorare l'ambiente del cane.

Come prevenire la bocca secca nel cane

Ecco alcuni consigli per aiutare a prevenire la secchezza: