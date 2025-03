I segnali inequivocabili che il gatto appena adottato si sta adattando

I segnali che indicano che un gatto appena adottato si sta ambientando a casa sono molti e variegati, legati sia al linguaggio del corpo che ai comportamenti. È fondamentale osservare i cambiamenti nel comportamento del felino per capire se si sente a suo agio nella nuova casa. Tra i segnali fisici da monitorare ci sono: una posizione del corpo rilassata, coda e movimenti fluidi, orecchie dritte e occhi semi-chiusi, fusa e testatine, oltre a una pulizia regolare del pelo e la tendenza a mostrare la pancia.

Comportamenti come curiosità nell’esplorare la casa e uso regolare della lettiera sono indicatori che il gatto si sente al sicuro. All’inizio, potrebbe mostrarsi timoroso e rintanarsi, ma, con il tempo, inizierà ad esplorare e a giocare, segno che sta prendendo confidenza. La disponibilità a mangiare senza fretta e il modo in cui cerca interazione, ad esempio strusciandosi contro le gambe, indicano che si sta ambientando e si fida del suo nuovo proprietario.

Per facilitare l’adattamento del gatto, è importante fornirgli un ambiente tranquillo e sicuro, dotato di tutto il necessario, come lettiera e cibo. È consigliabile non forzarlo a uscire e mantenere un’atmosfera calma, parlando con lui in modo gentile. Ogni gatto ha i suoi tempi, e alcuni potrebbero impiegare più tempo di altri per ambientarsi. Con pazienza e cura, il felino comprenderà che la casa è anche sua.