I sapori dell’Uzbekistan: dalle strade di Tashkent alle vette di Parkent

In questa puntata di Silk Road Adventures, esploriamo il patrimonio culinario dell'Uzbekistan, visitando i mercati alimentari e il centro del plov di Tashkent, oltre a un paesino di montagna celebre per la samsa stagionale. Questo viaggio gastronomico mette in luce le tradizioni culinarie locali, offrendo un'immersione nella cultura e nei sapori unici del paese. La puntata è realizzata in collaborazione con l'Agenzia per l'Informazione e le Comunicazioni di Massa dell'Uzbekistan.