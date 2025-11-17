I Sapori dei Colli Euganei alla Festa dell’Olio Novello

Una domenica da non perdere, dedicata ai sapori unici dei Colli Euganei. Arquà Petrarca si prepara ad accogliere appassionati di enogastronomia con la 18ª Festa dell’Olio Novello. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 nel centro storico del borgo, che si trasformerà in un percorso di degustazioni, esposizioni e vendita di olio e prodotti tipici.

La Pro Loco presenterà piatti della tradizione contadina, come polenta, baccalà e “schissotto” con salsiccia. Questi piatti raccontano la semplice e genuina cucina locale. Inoltre, Piazza Petrarca ospiterà dimostrazioni di mestieri antichi curate dalla Contrada di Monticelli, permettendo ai visitatori di immergersi nella storia rurale della zona. Alle 11.30, all’Oratorio della SS. Trinità in Piazza San Marco, si terrà la presentazione del libro Olivi e Olio dei Colli Euganei, a cura di Gianni Borin, Massimo Ferasin, Cristiano Bulegato e Claudio Giulivo. Quest’incontro offrirà uno sguardo sulle tradizioni e la cultura veneta legate a questo prodotto simbolo.

A rendere l’evento ancora più interessante, i locali di Arquà propongono menù a base di olio novello. Tra i ristoranti coinvolti ci sono il Bar Ventolone, Il Bacareto, Il Ca’licino Biovineria, L’Enoteca di Arquà e molti altri. La Festa dell’Olio Novello è parte del calendario Vivi Arquà Petrarca – Un borgo da scoprire tra cultura e gusto, che fino a marzo 2026 prevede eventi dedicati a cultura, musica ed enogastronomia.