I saluti finali di Serena Bortone a CheSarà sembrano un addio alla Rai

Serena Bortone tornerà a lavorare in Rai nella prossima stagione televisiva? Stando ai saluti finali che ha fatto al suo pubblico durante l’ultima puntata di CheSarà forse no.

“Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra, grande azienda di servizio pubblico” – ha esordito Serena Bortone usando subito il verbo passato – “Ringrazio voi a casa, telespettatrici e telespettatori, che ci avete seguito e supportato e che siete cresciuti puntata dopo puntata. Grazie dell’affetto e del sostegno. Vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento!“.

La conduttrice non ha infatti annunciato nessun ritorno a settembre e quella frase “sono stata onorata di lavorare in questa grazie azienda di servizio pubblico” fa pensare inevitabilmente al peggio (o al meglio, dipende dai punti di vista). Ovvero che a settembre non tornerà in Rai.

Quale sarà il futuro televisivo di Serena Bortone? Vi ricordo che lo scorso maggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e qualcuno potrebbe pensare che quell’invito, arrivato direttamente dalla moglie del boss di Mediaset, non sia stato del tutto casuale.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se il caso Scurati (senza mai citarlo però) le è costato qualcosa, Serena Bortone ha chiuso: “Nella vita si paga un prezzo per tutto, compresa la libertà. Ma l’assenza di libertà sarebbe per me un prezzo ben superiore. Nella vita si paga un prezzo per tutto. L’importante è essere se stessi e fare il proprio dovere”.

I saluti finali di #chesarà pic.twitter.com/SxsU71y065 — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) June 16, 2024

Serena Bortone, il rischio di licenziamento e il carro del Pride

Serena Bortone, quando ha portato alla luce il caso Scurati, lo scrittore che è stato censurato dalla Rai, ha attirato a sé molte critiche ed ha rischiato pure di perdere il posto di lavoro. L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, voleva addirittura licenziarla. “Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e invece non è stata punita. In nessuna azienda sarebbe consentito fare un post contro l’azienda per cui lavora. […] Non c’è stata alcuna censura. C’è stato un grande ribaltamento della realtà sulla vicenda“. La conduttrice sarà confermata nella prossima stagione televisiva? Gli ultimi rumor danno il ritorno di CheSarà ma con metà delle puntate. Un rumor che l’ad non ha però voluto commentare: “Ma in questo momento nessuno di noi conosce i palinsesti, che verrano presentati venerdì prossimo“.