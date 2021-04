PERUGIA – Nella domenica del caos vaccinale in Umbria è stato possibile chiedere di essere vaccinati, e la prima dose era servita. Erano i giorni più neri di AstraZeneca, con le regioni in ordine sparso nel formulare gli elenchi delle categorie prioritarie, prima che l’ordine perentorio del generale Figliuolo riprogrammasse le liste per età e stato di salute.

Lo racconta un’avvocatessa, che il 21 marzo scorso si è presentata al centro vaccinale di Terni, accompagnata dal marito, dopo che la Usl di competenza aveva comunicato in giornata la disponibilità di 160 dosi di AstraZeneca per i professionisti con la toga. “Ero a pranzo con mio marito quando abbiamo saputo della possibilità di vaccinarmi. Mi ha accompagnato al centro vaccinale e mentre ero in attesa – spiega la professionista, che chiede di non comparire col proprio nome – mio marito ha preso l’iniziativa. Dopo avere specificato di non essere avvocato ha chiesto alle volontarie se poteva essere vaccinato anche lui”. Dall’altra parte non ci sarebbe stata alcuna esitazione, “gli hanno dato il foglio da compilare – continua il racconto – e ha ricevuto la prima dose”.

Un attimo dopo è scoppiato il putiferio, con una delle responsabili del team in camice che ha protestato per la disinvoltura nella somministrazione di quella fiala. “Ho cercato di chiarire la situazione e per riparare al clima che si era venuto a creare – spiega la professionista con la toga – ho provato a rinunciare alla dose che mi spettava, come per ‘restituire’ quella somministrata a mio marito. Ma sono stata inviata dal personale a vaccinarmi comunque e ho ricevuto anche io il vaccino”.

Un presunto furbetto come quelli denunciati dal Nas ieri in Umbria? “Per niente, al centro vaccinale – spiega l’avvocatessa – eravamo in pochi, erano i giorni in cui il generale Figliuolo sollecitava la vaccinazione anche dei passanti. Mio marito si è qualificato per quello che è, non c’è stata alcuna falsa attestazione e non siamo al corrente di alcuna denuncia a suo carico. Sia chiaro che i presenti erano al corrente che mio marito non fosse avvocato ed è stato vaccinato comunque. Niente di più”.

Quella domenica del pasticcio vaccinale era stata segnata dalle molte dosi di AstraZeneca pronte alla somministrazione e dalle pochissime braccia tese per riceverle. Di quell’eccesso di offerta a fronte di una domanda quasi nulla, la Usl di Perugia si era ad esempio accorta soltanto la sera precedente, quando alle 19 l’agenda del giorno successivo risultava praticamente vuota. Solo 28 prenotazioni per il centro vaccinale del capoluogo umbro.

Da là la corsa ad attingere dalle categorie dei servizi essenziali previste dal piano regionale e alle liste di riserva, tra personale scolastico, addetti alle onoranze funebri e avvocati. Fino al fai-da-te più spinto di chiamare direttamente i contatti personali, per evitare lo spreco di dosi di vaccino, costato un procedimento disciplinare ad una dirigente del servizio sanitario. Stesso film anche a Terni, dove la Usl ha avvisato in giornata l’Ordine degli avvocati della possibilità di vaccinare i suoi iscritti.

In quella giornata di caos, come accennato, sta cercando di mettere ordine il Nas dell’Umbria che sta incrociando i nominativi di chi è stato vaccinato e le liste degli aventi diritto. Dopo la prima fase di verifica, i carabinieri del tenente colonnello Giuseppe Schienalunga, coordinati dalle procure di Perugia e Terni, hanno denunciato quattro presunti “saltafila” che avrebbero ricevuto il vaccino abusivamente. Due – uno a Perugia e uno a Terni – da accompagnatori delle rispettive mogli avvocatesse si sarebbero finti loro stessi avvocati. Altri due soggetti pescati dal Nas avrebbero invece toccato l’apice della creatività per garantirsi l’immunità al Covid e da impiegato e ristoratore si sarebbero spacciati per addetti alle pompe funebri.

“Dal riscontro sui nominativi è emerso – spiegano gli investigatori – che i quattro soggetti svolgevano tutt’altra attività rispetto a quella dichiarata, che ovviamente nulla aveva a che fare con quelle previste quel giorno”. Un bel salto di carriera, che ha portato tutti e quattro a guadagnare una dose di AstraZeneca prima del tempo e una denuncia per falsa attestazione.