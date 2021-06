“Pensare che i rosoni di Puglia possano essere riconosciuti Patrimonio mondiale Unesco è una cosa di una bellezza entusiasmante. Un patrimonio identitario pugliese unico nel suo genere, che trova il modo di essere ulteriormente valorizzato e promosso”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annunciando l’iniziativa lanciata dalla compagnia degli Exsultanti, per avviare percorso, procedure e dossier utili alla richiesta per il riconoscimento de “I Rosoni di Puglia” quale Patrimonio Unesco.

Il rosone della basilica di Santa Croce a Lecce

“L’iniziativa della Compagnia degli Exsultanti e del suo presidente, Antonio Gelormini – ha sottolineato Emiliano – punta su ben 33 rosoni pugliesi e sul coinvolgimento delle comunità locali relative, per stimolare consapevolezza e passione per il patrimonio culturale condiviso, e favorire un nuovo approccio alla fruizione: tutto fondato sulla dilatazione dei tempi di visita – in linea col cosiddetto turismo lento – sull’esercizio della riscoperta della meraviglia e sul piacere dello stupore diffuso”.

Poi Emiliano ha aggiunto: “Da presidente della Regione che più si identifica con la luce sento di essere orgoglioso per poter sperare nel successo dell’iniziativa, per una galassia di bellezza e di meraviglia, che si dipana lungo un asse territoriale poggiato su capolavori portanti. Il mio augurio, pertanto – ha concluso – vuole essere altrettanto corale, confermando la vicinanza delle istituzioni, ad ogni livello, nel percorso lungo e articolato del progetto”.