Quando si diceva che il digitale e la robotica stavano cambiando il lavoro, ci eravamo dimenticati del mestiere dello scultore. Come se appartenesse ad un’altra epoca. O forse perché si tratta di un artista. Eppure il digitale sta tentando di entrare in maniera significativa in altri settori artistici: tipo la musica, dove l’intelligenza artificiale crea musica finora di modesto successo; o la letteratura, con romanzi e poesie (di trascurabile valore) creati sempre da un computer. I robot pittori per ora sono perfetti per pitturare macchine e pareti non per fare quadri e infatti quello che è stato venduto qualche mese fa per oltre 600 mila dollari, facendo un certo scalpore, non è un quadro fatto da un robot ma il video ripreso dal robot di un pittore che lo ritrae. Insomma, l’arte da sempre evolve con la tecnologia ma il ruolo dell’artista resta centrale. Quello che sta accadendo a Carrara però potrebbe essere diverso.

Parliamo di quel luogo del mondo dove stanno le cave da cui esce il famoso marmo servito per sculture immortali dal Rinascimento in poi. Sempre meno utilizzato dagli scultori perché la lavorazione del marmo richiede fatica, tempi lunghissimi, e qualche rischio per la salute. Un lavoro da robot, devono aver pensato Michelle Basaldella, 38 anni, e Giacomo Massari, 37, che dopo anni di studio della materia, hanno realizzato alcuni robot (di fatto dei bracci robotici), che tramite una punta diamantata sono in grado di realizzare qualunque scultura copiando il file digitale da un computer. Un dato: per una famosa scultura Canova impiegò 5 anni, per riprodurla sono bastate 270 ore, poco più di un giorno.

I robot di Carrara non fanno copie: realizzano la sculture di grandi artisti internazionali che inviano i file digitali a Carrara e ricevono indietro le opere quasi finite, basta un tocco di scalpello in pratica. E’ ancora arte? Va notato che rispetto a quello che accade per musica, letteratura e pittura qui la tecnologia non svolge la parte creativa, ma quella manuale, artigianale. E sembra farlo egregiamente. Qualcuno ovviamente inorridisce, il New York Times ha raccontato lo storia con autentica meraviglia (e un titolo provocatorio: “Michelangelo non serve più”). Io penso che l’arte sia sempre evoluta con la tecnologia e questo forse è solo un altro passo: lo scultore progetta e il robot lo aiuta come nelle botteghe rinascimentali i grandi maestri avevano diversi aiutanti. Se ne parlerà.