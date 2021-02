La frase ricorrente trai vulcanologi, quando si parla dell’Etna, è “tutto è possibile”. La ripete anche Boris Behncke, vulcanologo e da 25 anni ricercatore dell’Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica. Da una settimana tiene sott’occhio le fontane di lava che hanno regalato uno spettacolo visibile anche dalle isole Eolie.

Ma cosa sta succedendo?

“Si tratta di parossismi, eventi che negli anni si sono già verificati sull’Etna”.

Cioè?

“Sono eruzioni violente e brevi. Il termine parossismo viene preso in prestito dalla medicina, è come se si trattasse di attacchi epilettici”.

Questa volta in una settimana sono stati quattro gli eventi. C’è già stata questa frequenza in passato?

“Così ravvicinati no fino a gli anni Settanta. Ogni 10, 20 anni erano all’incirca uno o due all’anno. Nel 1989 ci sono stati 15 episodi. Nel 2000, invece, l’Etna regalò 66 eventi parossistici, anche tre al giorno. Dal 1977 ad oggi abbiamo contato circa 250 di questi episodi”.

Di certo è uno spettacolo che impressiona.

“Sì, senza dubbio. E noi studiosi abbiamo notato una crescente attenzione mediatica nel tempo”.

Ma potrebbe esserci pericoli per la popolazione?

“Sono eruzioni molto esplosive, bisogna stare lontani dalle bocche del vulcano. Ma questo pericolo al momento è scongiurato perché dal settembre del 2019 il vulcano è off limits proprio perché abbiamo notato un’intensificazione dell’attività”.

E dopo il parossismo? Cosa ci si aspetta?

“Queste eruzioni determinano la caduta di lapilli e cenere che raggiungono i centri abitati. È a questo punto che bisogna stare molto attenti, si pone il problema della pulizia delle strade che noi raccomandiamo vivamente”.

Perché?

“Questi frammenti vengono schiacciati da auto, camion e qualsiasi mezzo di trasporto. Si riducono in polveri sottilissime che sono dannose per chi le respira”.

E ora? Cosa accadrà?

“Stiamo studiando quante volte negli anni questa serie di parossismi sono state il preludio di eruzioni a quote più basse sul fianco dell’Etna. Queste potrebbero creare problemi per chi abita alle pendici del vulcano”.

È già successo?

“Nel 1989 e nel 2001. Ma tante altre volte no. Ma come ho detto non si può dare nulla per scontato con l’Etna. Anzi, una cosa sì: non si spegnerà mai”.